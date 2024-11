Fortnite ormai è oltre il "videogioco": arrivano Snoop Dogg ed Eminem

Il nuovo capitolo di Fortnite, intitolato "Chapter 2 Remix", vedrà la partecipazione di star della musica come Snoop Dogg ed Eminem per "remixare" settimanalmente la mappa del gioco durante tutto il mese di novembre. L'evento è stato annunciato da Epic Games come parte della strategia per trasformare Fortnite in un hub di intrattenimento sociale.

Questa collaborazione musicale rappresenta un'evoluzione significativa per Fortnite, che aveva già sperimentato partnership simili in passato. L'obiettivo è quello di offrire ai giocatori un'esperienza ancora più coinvolgente e variegata, integrando elementi musicali direttamente nel gameplay.

L'evento si svolgerà in tre atti:

Il primo atto è già iniziato con un concerto dal vivo di Snoop Dogg e Ice Spice a Times Square, trasmesso su Fortnite.

Dal 2 novembre, ogni settimana un artista diverso "prenderà il controllo" del gioco, modificando la mappa e aggiungendo elementi tematici:

Settimana 1: Snoop Dogg trasformerà The Agency in "The Doggpound"

Settimana 2: Eminem cambierà The Grotto in un ristorante "Mom's Spaghetti"

Settimana 3: Ice Spice convertirà Shark Island in "Ice Isle"

Settimana 4: Tributo a Juice WRLD

Infine, l'evento si concluderà il 30 novembre con "Remix: The Finale".

Ogni artista introdurrà elementi unici nel gioco:

Armi mitiche a tema (es. la Drum Gun di Snoop Dogg)

Modifiche agli oggetti esistenti (es. la Boogie Bomb suonerà "Drop It Like It's Hot")

Nuovi outfit e skin acquistabili nello shop

Fortnite si trasforma in un hub musicale interattivo.

Inoltre, verrà introdotta una nuova categoria di personalizzazione chiamata "Kicks", che permetterà ai giocatori di personalizzare le scarpe dei loro personaggi. Epic ha già stretto partnership con brand come Nike per portare le Air Jordan nel gioco.

Epic Games offre anche i seguenti incentivi per partecipare all'evento:

Snoop Dogg sarà l'Icona della Stagione 6 di Fortnite Festival

Chi accederà il 30 novembre riceverà l'outfit cel-shaded di Juice WRLD

Guadagnando 140.000 XP tra il 2 e l'11 novembre si otterrà il piccone Golden Scythe

Questo evento rappresenta un'importante evoluzione per Fortnite, che continua a espandersi oltre i confini del battle royale tradizionale.