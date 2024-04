Il meraviglioso Street Fighter 6 - Steelbook Edition per PS4 a SOLI 25 EURO!

La Gaming Week di Amazon propone oggi un'offerta per la Steelbook Edition di Street Fighter 6 per PS4, disponibile a soli 25,15€. Questa edizione speciale include una custodia Steelbook e vi immerge in una modalità di gioco coinvolgente grazie al sistema di combattimento altamente evoluto. Potete esplorare le strade nel World Tour, vivere le sfide nel Battle Hub e dominare il Fighting Ground con due tipologie di comandi tra cui scegliere. Non perdete l'opportunità di vivere la nuova evoluzione della leggendaria serie di picchiaduro di Capcom.

Street Fighter 6 - Steelbook Edition per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Street Fighter 6 è l'acquisto ideale per i fan dei videogiochi di combattimento, nonché per i collezionisti grazie alla sua esclusiva custodia Steelbook. Questo gioco è raccomandato per chi apprezza uno stile di gioco dinamico e vuole immergersi in un'esperienza di gioco che unisce la tradizione dei comandi classici con la novità dei comandi moderni, rendendolo accessibile sia ai veterani sia ai novizi del genere.

Adatto per un pubblico dai 12 anni in su, Street Fighter 6 non si limita alla semplice esperienza di combattimento. Con modalità di gioco come il World Tour, offre un'avventura coinvolgente per i giocatori che amano esplorare e apprezzano una narrazione profonda nei videogiochi. Il Battle Hub poi, si rivela il luogo perfetto per chi cerca di misurarsi con avversari reali e costruire rivalità amichevoli.

Offerto al prezzo di 25,15€, Street Fighter 6 - Steelbook Edition per PS4 rappresenta un'occasione imperdibile per i fan della serie e gli appassionati di picchiaduro. L'inclusione della custodia Steelbook aggiunge valore a un titolo già ricco di contenuti e modalità innovative. Vi consigliamo l'acquisto per rivivere l'iconica serie Street Fighter con una qualità grafica e un gameplay mai visti prima.

