Solo per oggi EA regala un nuovo gioco agli abbonati EA Play e Game Pass

Electronic Arts, per festeggiare il Natale, ha deciso di offrire gratuitamente Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 Deluxe Edition agli abbonati EA Play e Game Pass Ultimate, ma solo per oggi. Il gioco, una volta riscattato, sarà permanentemente aggiunto alla libreria degli utenti, indipendentemente dallo stato dell'abbonamento.

Questa promozione si inserisce in una serie di regali recenti da parte di EA, che ha già offerto Battlefield 1 Revolution e Star Wars: Battlefront 2. La Deluxe Edition include il gioco base e tutte le espansioni, rappresentando un'opportunità significativa per i giocatori.

Per chi non lo conoscnesse, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 è uno sparatutto multiplayer in terza persona ambientato nel celebre universo creato da PopCap. I giocatori possono scegliere di far parte della fazione degli zombie o delle piante, utilizzando unità con caratteristiche uniche per raggiungere la vittoria in squadra.

La Deluxe Edition include, ovviamente, il Deluxe Upgrade, che aggiunge vari elementi al gioco base, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco. Gli utenti interessati possono scaricare il gioco direttamente dal Microsoft Store o tramite l'applicazione EA Play.

Questa offerta si inserisce in una strategia più ampia di EA per premiare i suoi abbonati e attrarre nuovi utenti. Con questa serie di regali, l'azienda sta dimostrando un impegno concreto nel fornire valore aggiunto ai suoi servizi in abbonamento.

Mentre i giocatori approfittano di questa offerta, cresce l'attesa per scoprire quale sarà il prossimo titolo che EA deciderà di regalare, continuando questa generosa serie di promozioni a tema natalizio.

