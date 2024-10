Solo per veri fan! L'edizione speciale del cofanetto di Arcane: League of Legend è ora in preorder!

Se amate Arcane e l’universo di League of Legends, non potete perdere l’occasione di aggiudicarvi l’edizione speciale del cofanetto della Stagione 1 di Arcane, disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 119,99€, con uscita prevista per il 25 novembre 2024. Questo cofanetto rappresenta un vero tesoro per i fan della serie vincitrice di più Emmy, grazie all’animazione straordinaria e alla narrazione coinvolgente creata da Riot Games e Fortiche Productions. Se volete approfondire l’esperienza, consultate la nostra recensione completa della serie.

Cofanetto Arcane: League Of Legends - Stagione 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione limitata include non solo i nove episodi della prima stagione in 4K UHD e Blu-ray, ma anche più di tre ore di contenuti extra, come il documentario "Bridging the Rift" sul making-of della serie, e featurette dedicate ai personaggi più amati. Non mancano scene iconiche come lo scontro epico tra Ekko e Jinx. Inoltre, la collezione è racchiusa in una elegante steelbook con artwork dedicato a Vi e Jinx.

Oltre ai contenuti video, troverete una serie di regali esclusivi, perfetti per ogni fan. Questa edizione include un set di dadi in metallo e resina “Hexcore”, una mappa in tessuto di Piltover, un poster reversibile con illustrazioni di Jinx, e diverse art card esclusive. Questi oggetti rendono l’edizione non solo un piacere per gli occhi, ma anche un pezzo da collezione unico per gli appassionati di Arcane.

Preordinare subito questo cofanetto è essenziale se non volete perdervi una delle edizioni limitate più attese del 2024. La tiratura ridotta e l’alta domanda fanno prevedere una rapida esaurizione delle scorte. Non rischiate di rimanere senza una copia di questa fantastica edizione che celebra una delle migliori serie animate degli ultimi anni.

