Sonic Colours Ultimate, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 25%

Se amate le avventure dell'iconico porcospino blu, non potete farvi sfuggire l'offerta di oggi su Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch, che vi farà vivere mille avventure in mondi unici e pieni di colore. L'avvincente trama vede il malvagio Dr. Eggman sfruttare i Wisps, una razza aliena, per costruire un immenso parco divertimenti; il vostro compito sarà quello di salvare i Wisps e svelare il mistero che si nasconde dietro i loro poteri. Grazie ad Amazon, potete acquistare Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch al prezzo speciale di 29,90€, uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino di 39,99€.

Sonic Colours Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

L'avventura di Sonic catturerà l'attenzione di tutti gli appassionati in cerca di un gioco che unisce il platform alla velocità tipica di Sonic, ma che non disdegna l'esplorazione delle mappe. Nel gioco impersonerete Sonic, che dovrà liberare i Wisps e usare i loro poteri per scoprire tutti i segreti dei sei mondi unici presenti, superando ostacoli e sfide a tempo che si pongono tra voi e i vostri obiettivi.

L'offerta attualmente in corso rende Sonic Colours Ultimate un acquisto obbligato non solo per tutti gli appassionati del brand, ma anche per i novizi che vogliono ampliare la propria collezione di giochi per Nintendo Switch con un titolo divertente e ben fatto, capace di intrattenere per ore e ore. Approfittate dello sconto del 25% che porta il prezzo a soli 29,90€, un bel ribasso rispetto al prezzo originale di 39,99€!

