Sono passate solamente ventiquattro ore dal lancio di Sonic Frontiers (qui potete leggere la nostra recensione), la nuova iterazione della storica saga con protagonista il porcospino blu supersonico. Su questo gioco si sono aperti diversi dibattiti a causa di come si è mostrato nel corso dei mesi passati, tanto che in molti si sono subito insospettiti su alcuni elementi del gioco. Ora che il nuovo capitolo di Sonic è disponibile per tutti, però, stanno venendo confermati una serie di dubbi e problematiche.

Nello specifico ci sono dei giocatori che stanno giocando a Sonic Frontiers su Xbox Series S che si dicono molto delusi dalle prestazioni del gioco. Prima del lancio, ai possessori di Xbox Series S era stato garantito che la nuova iterazione della saga platform di SEGA avrebbe raggiunto i 60 fps anche sulla console Xbox meno potente, ma arrivati al fatidico giorno di lancio molti giocatori hanno scoperto che il gioco gira a 30 fps.

Questa problematica è stata resa nota a pochi istanti dal lancio di Sonic Frontiers (lo potete acquistare su Amazon), con diversi giocatori Xbox Series S che hanno segnalato il tutto in rete. In molti si sono detti infastiditi, oltre che dall’assenza dei 60 fps, anche per la mancanza di un’opzione performance all’interno delle impostazioni del titolo. La cosa assurda, è che nella stessa pagina Xbox del nuovo Sonic viene sottolineato come il titolo ambiva a raggiungere i 60 fps su Series X|S.

@KatieChrz @sonic_hedgehog The Xbox Series S version of #SonicFrontiers is broken and stuck on 30fps instead of 60fps like Microsoft/Sega said.

You can’t change Performance/Graphics mode here too! pic.twitter.com/G5TFsXGyVa

— Samir (@whyamihere_2) November 8, 2022