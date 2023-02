Sons of the Forest è sicuramente il gioco del momento su PC. Il seguito dell’apprezzatissimo The Forest sta riuscendo a fare nettamente meglio del suo predecessore, tanto da esser diventato il gioco più giocato su Steam nel giro di ventiquattro ore. Oltre ad impressionare per l’accoglienza, il titolo di Endnight Games è riuscito a convincere anche coi dati di vendita, che dimostrano quanto questo gioco sia già stato in grado di cogliere nel segno, anche se si tratta solo di una prima fase di accesso anticipato.

A Sons of the Forest è bastato solamente una giornata per riuscire a totalizzare una vendita di 2 milioni di copie in tutto il mondo; un traguardo che impressiona su più livelli. In primis va nuovamente sottolineato che il gioco non è ancora uscito in versione definitiva, ma si trova in una prima fase di accesso anticipato; il che significa che da qui in avanti ci saranno parecchi aggiornamenti che aggiungeranno contenuti su contenuti alla già ottima e ampia esperienza.

In secondo luogo Sons of the Forest è un titolo attualmente disponibile esclusivamente su PC, e ciò testimonia ancora una volta come il genere survival sia sempre molto più apprezzato dalla community di giocatori PC rispetto a chi gioca su console. Ad annunciare questo grandissimo risultato sono stati gli stessi ragazzi di Endnight Games, i quali hanno pubblicato su Twitter un post per ringraziare questi primi 2 milioni di giocatori che hanno dato fiducia al gioco, ma non solo.

Hey Everyone, Thanks to those who have joined us in our Early Access journey into ‘Sons Of The Forest’ We have sold over 2 million copies in the first 24 hours, and are very excited for what we have in store for players in the coming weeks. the team endnight — Endnight Games (@EndNightGame) February 24, 2023

Nel recente post pubblicato su Twitter, il team di sviluppo ha tenuto a dichiarare di non vedere l’ora di rilasciare i prossimi contenuti per Sons of the Forest, così da tenere ancora più occupati i giocatori anche nel corso delle prossime settimane.

