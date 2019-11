Sony AI: creati team dedicati all’Intelligenza Artificiale, influiranno sul lato gaming

In queste ultime settimane sicuramente la casa nipponica Sony ha saputo far parlare in maniera non indifferente di se stessa. L’argomento next gen e sopratutto PlayStation 5 sta andando molto in voga facendoci capire che Sony è molto intenzionata a puntare sul futuro. Proprio per questo motivo, durante le scorse ore siamo venuti a conoscenza di un annuncio abbastanza inedito per la casa nipponica, ovvero l’apertura di una nuova divisione dedicata alla ricerca (ed anche sviluppo) sotto il ramo dell’Intelligenza Artificiale.

La nuova divisione prenderà il nome di Sony AI e troverà sede sui territori americani, europei ed ovviamente nipponici. Il principale obbiettivo di questa divisione sarà quello di integrare in maniera ottimale questo particolare aspetto dedicato al lato AI al lato gaming della divisione. Non sappiamo ancora in quale modo tutto questo verrà implementato con le future console, ma la voglia di migliorare di Sony ci dà speranza per vedere qualcosa di possibilmente unico.

“Il nostro obbiettivo sarà quello di riempire il mondo di emozioni uniche sfruttando la creatività dei nostri team di sviluppo. Questo particolare ramo renderà la divisione gaming ancora più forte di prima dandoci una possibilità maggiore di competere in futuro.”

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale di Sony, questa divisione andrà a concentrarsi inizialmente soltanto su tre aree d’interesse, ovvero Gaming, Immaging & Sensing ed infine Gastronomia. Ovviamente se in futuro Sony AI dovesse trovare il successo desiderato la casa nipponica andrà a espandere le aree di ricerca portando il progetto su nuove vette di ricerca. Sicuramente questa visione del futuro risulta sempre più mirata da parte di Sony e noi non vediamo l’ora di scoprire come andrà a evolversi questa situazione. Fateci sapere cosa ne pensate, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!