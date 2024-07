Concord, se siete abbonati al Plus c'è una bella notizia per voi

Sony ha annunciato che la Beta Early Access di Concord, inizialmente disponibile solo per chi aveva effettuato il preordine del gioco, è ora aperto a tutti i membri di PlayStation Plus. Il test del gioco inizia venerdì, 12 luglio, alle 10:00 PDT (18:00 BST) sia per PS5 che per PC, e i possessori di PS5 possono già pre-scaricare la beta da giovedì, 11 luglio, alla stessa ora.

Successivamente, un Open Beta sarà disponibile la prossima settimana, da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio, e sarà accessibile a tutti gli utenti. La beta permetterà di giocare in tre modalità diverse: Clash Point, Trophy Hunt e Cargo Run. Saranno inoltre disponibili tutti e 16 i personaggi previsti al lancio, ognuno personalizzabile.

I partecipanti alla beta riceveranno vari premi in-game utilizzabili nella versione completa del gioco, tra cui un ciondolo per arma a forma di rana, un'icona Star Flare e un biglietto da visita.

Concord è il primo titolo sviluppato da Firewalk Studios per PlayStation, e sarà rilasciato il 23 agosto per PS5 e PC. Si tratta di uno hero shooter basato su squadre 5 contro 5 dove i giocatori, nei panni dei "freegunners", si sfidano tra loro.

Firewalk ha discusso anche i piani di monetizzazione del gioco, rispondendo alle critiche ricevute dal trailer di presentazione durante l'ultimo State of Play di PlayStation. Kim Kreines, direttore del progetto IP di Concord, ha commentato in un'intervista video esclusiva alla VGC: “Quel trailer rappresentava solo una piccola parte di tutto ciò su cui abbiamo lavorato per anni. Siamo entusiasti per il gioco e per l'IP, e non vediamo l'ora che il gioco sia nelle mani delle persone”.