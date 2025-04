Come scegliere le cuffie da gaming

Indipendentemente da quale sia il vostro genere videoludico preferito, le cuffie da gaming giocano un ruolo fondamentale nella qualità della sessione. Che si tratti di un FPS, di un RPG o di horror come il recente Resident Evil 4 Remake, il suono è importantissimo nel rendere l'esperienza più completa e soddisfacente, e per quanto possiate avere una buona soundbar, nulla può battere un paio di cuffie.

Le cuffie da gaming si differenziano da quelle tradizionali proprio perché sono ottimizzate in modo da ottimizzare l'audio dei videogiochi, oltre a includere una serie di funzionalità utili per i gamer come il microfono incorporato. Nel mercato ne esistono però centinaia, se non migliaia, di modelli con caratteristiche e prezzi diversi: come scegliere, quindi, le cuffie da gaming ideali?

Questa guida completa è pensata per navigare attraverso le diverse caratteristiche da considerare, aiutandoti a fare una scelta informata che si adatti perfettamente alle tue esigenze, al tuo budget e al tuo stile di gioco. Esploreremo le differenze tra connessioni wireless e via cavo, l'importanza della qualità del suono e delle diverse tipologie di audio spaziale, il comfort per lunghe sessioni di gioco, la praticità del microfono per la comunicazione online e altri fattori cruciali che ti condurranno alla scelta delle migliori cuffie da gaming per le tue avventure virtuali.

Dovrei scegliere cuffie da gaming wireless o via cavo?

Una delle prime e più significative decisioni che dovrai affrontare nell'acquisto di cuffie da gaming riguarda il tipo di connessione: wireless o via cavo. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi che meritano un'attenta valutazione, poiché influenzano direttamente la tua esperienza di gioco.

Le cuffie da gaming wireless offrono indubbiamente una maggiore libertà di movimento, eliminando l'ingombro dei cavi che possono aggrovigliarsi o limitare i tuoi spostamenti, soprattutto in sessioni di gioco dinamiche. La mancanza di un cavo può anche contribuire a una postazione di gioco più ordinata e visivamente pulita. Inoltre, le moderne tecnologie wireless hanno compiuto passi da gigante, riducendo significativamente la latenza (il ritardo tra l'azione nel gioco e la sua riproduzione nelle cuffie), un aspetto critico per i giocatori competitivi. Tuttavia, le cuffie wireless generalmente tendono ad essere più costose dei modelli cablati di pari qualità audio. Un altro aspetto da considerare è la necessità di ricaricare la batteria, che potrebbe interrompere le tue sessioni di gioco se ti dimentichi di collegarle all'alimentazione.

Le cuffie via cavo, d'altra parte, tendono a offrire una qualità audio superiore a parità di prezzo. La connessione diretta elimina potenziali interferenze e garantisce una trasmissione del suono più fedele e senza compressione. Per i giocatori professionisti o per coloro che danno la massima priorità alla qualità audio, le cuffie cablate rimangono spesso la scelta preferita. Inoltre, non dovrai preoccuparti di ricaricare la batteria, garantendo sessioni di gioco ininterrotte. Lo svantaggio principale è la limitazione del movimento causata dal cavo, che può risultare fastidioso e potenzialmente agganciarsi ad altri oggetti sulla scrivania.

In definitiva, la scelta tra wireless e via cavo dipende dalle tue priorità. Se la libertà di movimento e una postazione senza cavi sono fondamentali per te e sei disposto a investire in modelli wireless di alta qualità e a gestire la ricarica, allora le cuffie wireless potrebbero essere la scelta giusta. Se invece la massima qualità audio e una connessione affidabile e senza interruzioni sono la tua priorità assoluta, e non ti disturba la presenza del cavo, allora le cuffie via cavo rappresentano un'opzione eccellente.

Cosa devo sapere sulla connettività wireless delle cuffie da gaming?

Quando si opta per cuffie da gaming wireless, è importante comprendere che il termine "wireless" non è sempre sinonimo di "Bluetooth". Molti modelli wireless utilizzano una connessione proprietaria a 2.4 GHz tramite un trasmettitore USB che deve essere collegato al PC o alla console.

La connessione tramite trasmettitore USB offre alcuni vantaggi significativi rispetto al Bluetooth, soprattutto per il gaming. Il ritardo di input è generalmente inferiore, il che si traduce in una migliore sincronizzazione tra l'audio e le azioni sullo schermo, un aspetto cruciale per i giochi competitivi dove ogni millisecondo conta. Inoltre, la connessione proprietaria può offrire una maggiore stabilità e una portata più ampia rispetto al Bluetooth standard.

Tuttavia, lo svantaggio principale delle cuffie wireless con trasmettitore USB è la minore flessibilità. Queste cuffie sono progettate specificamente per essere utilizzate con dispositivi dotati di porta USB, come PC e console. Potresti non essere in grado di collegarle facilmente a smartphone o tablet che non dispongono di una porta USB standard, a meno che tu non utilizzi adattatori.

Le cuffie wireless che utilizzano la connessione Bluetooth offrono una maggiore versatilità, in quanto possono essere facilmente abbinate a una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet e laptop, oltre a PC e console (se supportano il Bluetooth audio). Questo le rende una scelta più adatta se intendi utilizzare le tue cuffie anche al di fuori del contesto gaming. Tuttavia, la connessione Bluetooth può talvolta presentare una latenza leggermente superiore rispetto alla connessione tramite trasmettitore USB, anche se le versioni Bluetooth più recenti (come il Bluetooth 5.0 e successivi) hanno significativamente migliorato questo aspetto.

Pertanto, nella scelta di cuffie wireless, considera attentamente i tuoi scenari d'uso principali. Se l'utilizzo primario è il gaming su PC o console e la latenza è una priorità, i modelli con trasmettitore USB potrebbero essere preferibili. Se invece cerchi una maggiore versatilità e la possibilità di utilizzare le cuffie con diversi dispositivi, i modelli Bluetooth potrebbero essere più adatti. Alcune cuffie di fascia alta offrono entrambe le opzioni di connettività, combinando i vantaggi di entrambe le tecnologie.

Come valutare la qualità del suono delle cuffie da gaming?

La qualità del suono è, senza dubbio, uno dei fattori più critici da considerare nella scelta di cuffie da gaming. Un audio ricco, dettagliato e ben bilanciato può trasformare completamente la tua esperienza di gioco, rendendo ogni momento più immersivo e coinvolgente. Diversi aspetti contribuiscono alla qualità sonora di un paio di cuffie.

La dimensione dei driver (gli altoparlanti all'interno dei padiglioni) è un indicatore importante. Generalmente, driver più grandi (spesso tra i 40mm e i 50mm nelle cuffie da gaming di buona qualità) sono in grado di produrre una gamma di frequenze più ampia e un suono più potente e dinamico, soprattutto per quanto riguarda i bassi. Tuttavia, la dimensione da sola non garantisce una qualità audio eccellente; la qualità dei materiali utilizzati e l'ingegneria acustica del design delle cuffie giocano un ruolo altrettanto fondamentale.

Quando possibile, provare le cuffie prima dell'acquisto è il modo migliore per valutarne la qualità sonora. Presta attenzione alla nitidezza degli alti e dei medi, alla profondità e alla potenza dei bassi senza che questi sovrastino le altre frequenze, e alla chiarezza delle voci (importante per la comunicazione in-game). Un buon paio di cuffie da gaming dovrebbe offrire un suono bilanciato e dettagliato, permettendoti di distinguere chiaramente i diversi suoni all'interno del gioco, come passi, spari ed effetti ambientali.

Fai attenzione a eventuali distorsioni, fruscii di fondo o interruzioni nell'audio, che sono segnali di una qualità sonora scadente. Le recensioni online e i test audio possono fornire indicazioni utili sulla qualità del suono di un particolare modello, ma l'esperienza personale rimane la più affidabile.

Quali sono le differenze tra audio stereo, surround virtuale e audio 3D?

Nel mondo delle cuffie da gaming, incontrerai spesso termini come "Stereo", "Surround Virtuale" e "Audio 3D". Comprendere le differenze tra queste tecnologie è essenziale per scegliere le cuffie più adatte alle tue esigenze di immersione e consapevolezza spaziale nel gioco.

Le cuffie Stereo sono la configurazione audio più basilare. Ogni padiglione contiene un singolo driver che riproduce l'audio per l'orecchio sinistro o destro. Sebbene offrano una buona separazione tra i canali sinistro e destro, non forniscono un vero senso di profondità o direzionalità del suono nello spazio tridimensionale.

sono la configurazione audio più basilare. Ogni padiglione contiene un singolo driver che riproduce l'audio per l'orecchio sinistro o destro. Sebbene offrano una buona separazione tra i canali sinistro e destro, non forniscono un vero senso di profondità o direzionalità del suono nello spazio tridimensionale. Il Surround Virtuale è una tecnologia che utilizza algoritmi software per simulare un'esperienza audio surround multicanale (come 5.1 o 7.1) attraverso due soli driver (uno per padiglione). L'obiettivo è quello di creare l'illusione che i suoni provengano da diverse direzioni intorno a te, migliorando l'immersione e la consapevolezza spaziale nel gioco. La qualità del surround virtuale può variare significativamente a seconda dell'implementazione software e della qualità delle cuffie stesse. Alcune implementazioni sono molto efficaci nel creare un senso di spazio, mentre altre possono suonare artificiali o distorte.

è una tecnologia che utilizza algoritmi software per simulare un'esperienza audio surround multicanale (come 5.1 o 7.1) attraverso due soli driver (uno per padiglione). L'obiettivo è quello di creare l'illusione che i suoni provengano da diverse direzioni intorno a te, migliorando l'immersione e la consapevolezza spaziale nel gioco. La qualità del surround virtuale può variare significativamente a seconda dell'implementazione software e della qualità delle cuffie stesse. Alcune implementazioni sono molto efficaci nel creare un senso di spazio, mentre altre possono suonare artificiali o distorte. L'Audio 3D (o Audio Spaziale) rappresenta la tecnologia più avanzata in termini di immersione audio. Sistemi come il Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5 che sfruttano le cuffie Sony Pulse Elite o l'Spatial Audio di Windows sono progettati per posizionare i suoni con un'accuratezza tridimensionale molto elevata, tenendo conto non solo della direzione orizzontale, ma anche dell'altezza e della distanza delle sorgenti sonore. Questo può offrire un vantaggio competitivo significativo nei giochi, permettendoti di localizzare con precisione i nemici o gli eventi sonori nell'ambiente di gioco. Tuttavia, l'audio 3D richiede cuffie compatibili e giochi specificamente progettati per supportare questa tecnologia. Sebbene sia ancora una tecnologia in evoluzione, l'audio 3D rappresenta il futuro dell'immersione sonora nel gaming.

Al momento dell'acquisto, considera quali piattaforme utilizzi principalmente e se i tuoi giochi preferiti supportano l'audio spaziale. Se giochi su PS5, un paio di cuffie compatibili con Tempest 3D AudioTech può offrire un'esperienza audio eccezionale. Per il gaming su PC o Xbox, cerca cuffie che supportino Windows Sonic o altre tecnologie di audio spaziale. Il surround virtuale rimane un'ottima alternativa per un'esperienza più immersiva rispetto al semplice stereo, soprattutto se non giochi su piattaforme che supportano pienamente l'audio 3D.

Come capire l'ergonomia delle cuffie da gaming?

Le sessioni di gioco possono durare ore, quindi il comfort delle tue cuffie è un fattore cruciale per evitare affaticamento e dolore. Un paio di cuffie scomode può rovinare anche l'esperienza di gioco più coinvolgente. Diversi elementi contribuiscono al comfort di una cuffia da gaming.

L'archetto dovrebbe essere regolabile per adattarsi alle diverse dimensioni della testa e distribuire il peso in modo uniforme per evitare punti di pressione. Un'imbottitura morbida sull'archetto può fare una grande differenza nel comfort durante lunghe sessioni.

I padiglioni sono a diretto contatto con le tue orecchie, quindi il loro design e i materiali utilizzati sono fondamentali. I padiglioni over-ear (che circondano completamente le orecchie) tendono ad essere più comodi per la maggior parte delle persone rispetto ai padiglioni on-ear (che si appoggiano direttamente sulle orecchie), in quanto esercitano meno pressione diretta. La morbidezza dell'imbottitura è essenziale; materiali come la memory foam si adattano alla forma delle tue orecchie, offrendo un comfort personalizzato. Il rivestimento dei padiglioni influisce anche sulla traspirabilità e sulla temperatura; i rivestimenti in tessuto tendono ad essere più traspiranti e meno caldi rispetto alla pelle sintetica (ecopelle), che può però offrire un migliore isolamento acustico passivo.

Considera anche il peso delle cuffie. Cuffie troppo pesanti possono causare affaticamento al collo e alla testa dopo un uso prolungato. Cerca un equilibrio tra robustezza dei materiali e leggerezza complessiva.

Infine, valuta la pressione esercitata dai padiglioni. Cuffie troppo strette possono causare dolore alle orecchie, mentre cuffie troppo larghe potrebbero non offrire un isolamento acustico adeguato e potrebbero scivolare durante movimenti rapidi della testa.

Quando possibile, prova le cuffie prima dell'acquisto o leggi recensioni dettagliate sul comfort da parte di altri utenti che le hanno utilizzate per periodi prolungati.

Il design delle cuffie da gaming è solo una questione estetica?

Sebbene il comfort e la qualità del suono siano le priorità principali nella scelta di cuffie da gaming, anche l'aspetto estetico può giocare un ruolo nella decisione finale. La maggior parte dei modelli presenta un design funzionale, spesso con colorazioni sobrie come nero o bianco. Tuttavia, molti produttori offrono anche opzioni più audaci con illuminazione RGB personalizzabile o fantasie a tema ispirate a specifici franchise di videogiochi o aziende del settore.

La scelta del design è puramente soggettiva e dipende dai tuoi gusti personali e dall'estetica della tua postazione di gioco. Se preferisci un look minimalista e discreto, ci sono molti modelli con design pulito e senza fronzoli. Se invece ami un tocco di colore e personalizzazione, le cuffie con illuminazione RGB possono aggiungere un elemento visivo accattivante alla tua configurazione.

Ricorda, tuttavia, che l'aspetto estetico non dovrebbe mai compromettere il comfort e la qualità del suono. Dai sempre la priorità a questi aspetti fondamentali e considera il design come un elemento secondario nella tua decisione finale.

Quali caratteristiche dovrebbe avere un buon microfono per cuffie da gaming?

Se giochi online, un microfono di buona qualità è essenziale per una comunicazione chiara ed efficace con i tuoi compagni di squadra e gli altri giocatori. Un microfono che trasmette la tua voce in modo nitido e senza rumori di fondo può fare la differenza tra una vittoria coordinata e una sconfitta frustrante.

Le cuffie da gaming offrono principalmente due tipologie di microfono:

Microfoni ad Archetto: Questi microfoni sono montati su un braccio flessibile che può essere regolato per posizionare il microfono vicino alla bocca. Possono essere fissi o a scomparsa (retrattili all'interno del padiglione quando non in uso). I microfoni ad archetto tendono a offrire una migliore qualità vocale in quanto possono essere posizionati in modo ottimale per catturare la voce e spesso integrano tecnologie di cancellazione del rumore per ridurre i suoni ambientali indesiderati.

Questi microfoni sono montati su un braccio flessibile che può essere regolato per posizionare il microfono vicino alla bocca. Possono essere o (retrattili all'interno del padiglione quando non in uso). I microfoni ad archetto tendono a offrire una migliore qualità vocale in quanto possono essere posizionati in modo ottimale per catturare la voce e spesso integrano tecnologie di per ridurre i suoni ambientali indesiderati. Microfoni Integrati: In alcuni modelli, il microfono è integrato direttamente all'interno di uno dei padiglioni e non è visibile esternamente. Questa soluzione offre un aspetto più pulito e discreto, rendendo le cuffie potenzialmente più adatte anche per l'uso al di fuori del gaming. Tuttavia, i microfoni integrati potrebbero non offrire la stessa qualità di cattura vocale o la stessa efficacia nella cancellazione del rumore dei microfoni ad archetto.

Quando scegli le tue cuffie da gaming, considera la chiarezza della trasmissione vocale e la presenza di tecnologie di cancellazione del rumore. Un microfono con funzione di silenziamento rapido (tramite un pulsante o sollevando l'archetto) può essere molto utile durante le sessioni di gioco. Se la comunicazione vocale è una parte fondamentale della tua esperienza di gioco online, dai la priorità a cuffie con un microfono di alta qualità.

Quanto è importante il software di equalizzazione (EQ) per le cuffie da gaming?

Il software di equalizzazione (EQ) può essere uno strumento molto utile per personalizzare il suono delle tue cuffie da gaming e adattarlo alle tue preferenze e al tipo di gioco che stai giocando. L'EQ ti permette di regolare il volume di specifiche frequenze sonore, come i bassi, i medi e gli alti. Questo può essere utile per enfatizzare determinati suoni, come i passi dei nemici nei giochi sparatutto, o per attenuare frequenze fastidiose. Alcune cuffie da gaming di fascia alta offrono software di EQ integrato, che ti permette di creare profili personalizzati e di salvare le tue impostazioni. Altre cuffie potrebbero richiedere l'utilizzo di software di EQ di terze parti, disponibile sia a livello di sistema operativo che all'interno di alcuni giochi.

In ogni caso, l'importanza dell'EQ è soggettiva. Alcuni giocatori preferiscono il suono "di fabbrica" delle loro cuffie e non sentono la necessità di modificarlo. Altri, invece, apprezzano la possibilità di personalizzare l'audio per ottenere un'esperienza sonora più precisa e adatta alle loro esigenze. Se sei un giocatore audiofilo o ti piace sperimentare con diverse impostazioni sonore, cerca cuffie che offrano un software di EQ flessibile e facile da usare.

Come posso pulire e mantenere le mie cuffie da gaming per farle durare più a lungo?

La cura e la manutenzione adeguate delle tue cuffie da gaming sono fondamentali per garantirne la durata e mantenerle in buone condizioni. Ecco alcuni suggerimenti:

Pulisci regolarmente i padiglioni: Utilizza un panno morbido e asciutto o leggermente umido per pulire i padiglioni. Se i padiglioni sono rimovibili, puoi lavarli delicatamente a mano con acqua e sapone neutro (assicurati di asciugarli completamente prima di rimetterli sulle cuffie).

Utilizza un panno morbido e asciutto o leggermente umido per pulire i padiglioni. Se i padiglioni sono rimovibili, puoi lavarli delicatamente a mano con acqua e sapone neutro (assicurati di asciugarli completamente prima di rimetterli sulle cuffie). Pulisci l'archetto: Pulisci l'archetto con un panno umido per rimuovere sudore e sporco.

Pulisci l'archetto con un panno umido per rimuovere sudore e sporco. Pulisci il microfono: Se il microfono è rimovibile, puliscilo delicatamente con un panno asciutto. Se è fisso, usa un cotton fioc per rimuovere eventuali detriti.

Se il microfono è rimovibile, puliscilo delicatamente con un panno asciutto. Se è fisso, usa un cotton fioc per rimuovere eventuali detriti. Evita l'umidità: Non esporre le cuffie a umidità eccessiva o liquidi.

Non esporre le cuffie a umidità eccessiva o liquidi. Conserva le cuffie correttamente: Quando non le usi, riponi le cuffie in una custodia o in un luogo sicuro per proteggerle dalla polvere e da eventuali danni.

Quando non le usi, riponi le cuffie in una custodia o in un luogo sicuro per proteggerle dalla polvere e da eventuali danni. Non avvolgere il cavo troppo stretto: Se le cuffie sono cablate, non avvolgere il cavo troppo stretto, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

Se le cuffie sono cablate, non avvolgere il cavo troppo stretto, poiché ciò potrebbe danneggiarlo. Evita di far cadere le cuffie: Maneggia le cuffie con cura e cerca di evitare di farle cadere, poiché gli urti possono danneggiare i componenti interni.

Maneggia le cuffie con cura e cerca di evitare di farle cadere, poiché gli urti possono danneggiare i componenti interni. Segui le istruzioni del produttore: Consulta sempre il manuale del produttore per eventuali istruzioni specifiche sulla pulizia e la manutenzione del tuo modello di cuffie.

Quanto dovrei spendere per un paio di cuffie da gaming di qualità?

Il prezzo delle cuffie da gaming varia notevolmente a seconda delle caratteristiche, della qualità dei materiali, della marca e delle tecnologie integrate. Sul mercato è possibile trovare modelli entry-level a partire da poche decine di euro, fino a cuffie di fascia alta che superano anche i 200 euro.

Le cuffie nella fascia di prezzo più bassa (sotto i 50 euro) possono essere adatte per un uso occasionale e per giocatori non particolarmente esigenti in termini di qualità audio e comfort. Tuttavia, potrebbero presentare compromessi in termini di materiali, durata, qualità del suono e comfort per lunghe sessioni.

La maggior parte delle cuffie da gaming di buona qualità si colloca in una fascia di prezzo compresa tra i 50 e i 150 euro. In questo range, è possibile trovare modelli che offrono un buon equilibrio tra qualità del suono, comfort, funzionalità (come surround virtuale e microfono decente) e durata.

Le cuffie di fascia alta (sopra i 150 euro) spesso offrono caratteristiche premium come audio 3D, connessione wireless avanzata con bassa latenza e lunga durata della batteria, materiali di alta qualità per un comfort superiore e un design più ricercato. Queste cuffie sono generalmente destinate a giocatori più esigenti o professionisti che cercano la migliore esperienza audio possibile.

Insomma, non esiste un budget "giusto" universale per le cuffie da gaming. Il prezzo ideale dipende dalle tue esigenze specifiche e da quanto sei disposto a investire per migliorare la tua esperienza di gioco. Valuta attentamente le tue priorità (qualità del suono, comfort, wireless, microfono) e cerca recensioni e confronti per trovare il modello che offre il miglior rapporto qualità-prezzo all'interno del tuo budget.

Alcuni modelli consigliati

Per chi cerca il massimo in termini di qualità audio nel gaming, le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless sono una scelta di riferimento. Dotate di driver premium ad alta fedeltà e di un equalizzatore parametrico professionale regolabile tramite il software Sonar, offrono un audio estremamente preciso e personalizzabile.

Il suono spaziale a 360°, compatibile con Tempest 3D Audio su PS5 e Microsoft Spatial Sound, assicura un'immersione profonda e realistica in ogni scenario di gioco. La cancellazione attiva del rumore sfrutta un sistema ibrido con quattro microfoni per ridurre i rumori ambientali, mentre la modalità Trasparenza consente di regolare l’isolamento acustico in base alle necessità del momento. Tra le innovazioni più interessanti troviamo l’Infinity Power System, che permette di sostituire a caldo una batteria mentre l’altra si ricarica, garantendo così sessioni di gioco ininterrotte.

La connettività è un altro punto di forza: grazie alle due porte USB, è possibile collegare simultaneamente PC, Mac, PlayStation o Switch e passare da un dispositivo all’altro con la semplice pressione di un tasto. Inoltre, le cuffie consentono di combinare due sorgenti audio contemporaneamente, una soluzione ideale per chi fa multitasking. Infine, il microfono ClearCast Gen 2, potenziato dall’intelligenza artificiale, assicura comunicazioni sempre nitide, eliminando efficacemente i rumori di fondo.

Le Logitech G435 Lightspeed sono la scelta perfetta per chi cerca un headset wireless di qualità senza spendere una fortuna. Compatibili con PC, smartphone e console, queste cuffie offrono una doppia connettività wireless via Lightspeed e Bluetooth, garantendo prestazioni audio sempre stabili e reattive. Nonostante il peso ultraleggero di soli 165 grammi, offrono un elevato comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, grazie ai padiglioni in memory foam che assicurano un buon isolamento acustico e un’ottima vestibilità.

La qualità del suono è sorprendente per la fascia di prezzo, con driver da 40 mm che restituiscono un audio potente e definito. Le G435 supportano tecnologie come Dolby Atmos, Tempest 3D Audiotech e Windows Sonic, offrendo un’esperienza immersiva anche nei giochi più dinamici. I microfoni integrati con tecnologia beamforming eliminano il bisogno di un braccio microfonico e riducono efficacemente i rumori ambientali, garantendo comunicazioni sempre chiare. Infine, la batteria a lunga durata consente fino a 18 ore di utilizzo continuo con una singola carica: perfetta per giocare, ascoltare musica o partecipare a videochiamate senza interruzioni.

Le Sony Pulse 3D sono le cuffie wireless ufficiali per PlayStation 5. Progettate per integrarsi perfettamente con il design della console di nuova generazione, queste cuffie sono ottimizzate per sfruttare al massimo il Tempest 3D AudioTech, il motore audio tridimensionale esclusivo di PS5.

Oltre al supporto completo per l’audio 3D, le Pulse 3D offrono un’ergonomia curata nei minimi dettagli: l’archetto regolabile consente di adattare facilmente la misura, mentre i cuscinetti morbidi assicurano comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. La comunicazione vocale è garantita da un doppio microfono integrato con sistema di riduzione del rumore, che assicura conversazioni chiare e pulite anche in ambienti rumorosi. Un headset pensato su misura per i gamer PS5, che unisce design, comfort e prestazioni audio in un unico prodotto.