Sony è alla ricerca di un Lead Character Artist per il prossimo capitolo di una serie cinematografica

Tramite un recente annuncio di lavoro, scopriamo che Sony è alla ricerca di una persona che possa ricoprire il ruolo di Lead Character Artist all’interno di un progetto che ha lo scopo di produrre il “prossimo capitolo di un’opera cinematografica”. L’annuncio parla in termini generali della possibilità di collaborare con i grandi team first-party di Sony.

Ovviamente sono vari i giochi che vengono in mente. Una possibilità è Uncharted: l’ultimo capitolo è “L’eredità perduta” che per la prima volta vede protagonista un personaggio diverso da Nathan Drake. Naughty Dog è al momento impegnata con The Last of Us Part II, ma non è impossibile che una piccola parte del team sia dedicata alla pre-produzione.

Un’altra possibilità, però, è un progetto Quantic Dream, software house che ha fatto proprio il concetto di “cinematografico”. Il team, infatti, ha salutato il 2018 e promesso novità a breve termine. Possibile che l’annuncio sia legato proprio al team francese?

Thank you all for a FABULOUS year 2018! We shall be back soon with some great news. Stay well and happy, share your passion and love! Stay tuned… pic.twitter.com/T7bxM3WsmG — QUANTIC DREAM #DetroitBecomeHuman (@Quantic_Dream) December 31, 2018

Bisogna inoltre capire se si possa trattare di un nuovo titolo oppure di un DLC di Detroit: Become Human, il quale ha raggiunto la notevole cifra di due milioni di copie vendute dal lancio, poco tempo fa. Cosa ne pensate? A cosa sta lavorando Sony, secondo voi?