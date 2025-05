PlayStation Studios accoglie teamLFG, un nuovo studio interno

Sony PlayStation amplia ulteriormente il proprio arsenale creativo con l'acquisizione di un nuovo studio di sviluppo. Il colosso giapponese ha infatti ufficializzato l'ingresso di teamLFG all'interno della famiglia PlayStation Studios, una mossa strategica che arricchisce il portfolio di talenti first party dell'azienda.

Questo nuovo team, nato dalle costole di Bungie ma arricchito da professionisti provenienti da vari studi del settore, si prepara a sviluppare un'esperienza multiplayer che promette di fondere diverse influenze ludiche in un progetto dalle ambizioni considerevoli. L'annuncio, arrivato direttamente da Hermen Hulst, responsabile di PlayStation Studios, segna l'inizio di un nuovo capitolo nella strategia di Sony verso i giochi multiplayer e i servizi live.

Situato a Bellevue, Washington, teamLFG rappresenta un melting pot di competenze ed esperienze provenienti da alcuni dei titoli più influenti del panorama videoludico contemporaneo. Gli sviluppatori che compongono questa nuova realtà hanno contribuito alla creazione di giochi del calibro di Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox e Rec Room, portando con sé un bagaglio di conoscenze estremamente diversificato. La struttura operativa dello studio prevede sia il lavoro in sede che da remoto, con membri distribuiti principalmente tra Stati Uniti e Canada.

L'acronimo LFG, che sta per "Looking For Group" (in cerca di un gruppo), riflette perfettamente la filosofia alla base del team e del loro primo progetto. Come dichiarato dagli stessi sviluppatori nel post di presentazione sul blog ufficiale PlayStation: "La nostra missione è creare giochi in cui i giocatori possano trovare amicizia, comunità e appartenenza". Un manifesto programmatico che pone al centro dell'esperienza la dimensione sociale del videogioco contemporaneo.

La squadra include sia veterani dell'industria che nuovi talenti dotati di notevoli competenze creative, creando un equilibrio tra esperienza consolidata e freschezza di visione. Questa diversità compositiva sembra essere uno dei punti di forza su cui Sony intende puntare per il successo del nuovo studio.

Il primo progetto di teamLFG si preannuncia come un'opera di contaminazione tra generi diversi. Gli sviluppatori hanno infatti rivelato di essere al lavoro su un gioco d'azione a squadre che trae ispirazione da un ventaglio sorprendentemente ampio di influenze: dai picchiaduro ai platform, passando per i MOBA, i simulatori di vita e, curiosamente, "giochi con le rane". Questa miscela eclettica di riferimenti suggerisce un approccio fortemente sperimentale alla progettazione ludica.

Nella dichiarazione rilasciata, il team ha sottolineato la propria passione per "un gameplay basato sull'azione straordinario e coinvolgente e per mondi virtuali con una forte componente sociale". L'obiettivo sembra essere la creazione di ambienti multigiocatore immersivi dove l'azione rappresenta il fulcro dell'esperienza, ma all'interno di un contesto che valorizza le interazioni tra giocatori.

Un elemento particolarmente interessante dell'approccio di teamLFG riguarda la metodologia di sviluppo che intendono adottare. Gli sviluppatori hanno infatti dichiarato l'intenzione di coinvolgere attivamente la community nel processo creativo: "Desideriamo sviluppare i nostri giochi con le nostre community, invitando i giocatori a far parte del processo di sviluppo attraverso test di gioco ad accesso anticipato". Una filosofia che rispecchia le tendenze contemporanee di sviluppo partecipativo, dove il confine tra creatori e fruitori diventa sempre più sottile.

Questa impostazione, unita alle caratteristiche descritte per il loro primo progetto, suggerisce che Sony stia continuando ad investire nei giochi con componenti live service, un settore in cui il colosso giapponese ha ripetutamente manifestato la volontà di espandere la propria presenza. L'acquisizione di Bungie, da cui deriva in parte teamLFG, rientrava già in questa strategia di diversificazione del portfolio PlayStation, tradizionalmente incentrato su esperienze single player narrative.

Per il momento, i dettagli concreti sul primo titolo in lavorazione presso teamLFG rimangono scarsi. Sappiamo solo che si tratterà di un gioco d'azione multiplayer a squadre, con un annuncio ufficiale che presumibilmente arriverà nei prossimi mesi. Ciò che emerge con chiarezza è l'intenzione di Sony di continuare ad espandere il proprio ecosistema di studi first party, abbracciando tipologie di esperienze sempre più diversificate per rispondere alle molteplici richieste del mercato contemporaneo.