Sony le prova tutte per far fare un account PSN ai PC gamer

Con una mossa atta a provare in tutti i modi a convincere gli utenti PC, Sony annuncia una serie di incentivi per i giocatori che creano e collegano un account PlayStation Network ai software disponibili su PC.

L'azienda offrirà contenuti in-game gratuiti per titoli come Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarök e The Last of Us Part 2 Remastered a chi effettuerà l'accesso con un account PSN su PC.

Sony punta a espandere l'ecosistema PSN anche su PC.

Questa mossa mira a incentivare l'utilizzo degli account PSN anche sulla piattaforma PC, offrendo vantaggi esclusivi ai giocatori. Sony ha dichiarato che "un account PlayStation Network diventerà opzionale per questi titoli su PC", ma chi deciderà di effettuare l'accesso potrà godere di "benefici aggiuntivi come trofei e gestione degli amici".

Tra i contenuti sbloccabili figurano costumi anticipati per Spider-Man 2, set di armature per Kratos in God of War, punti bonus per sbloccare extra in The Last of Us Part II e outfit esclusivi in Horizon Zero Dawn Remastered. Sony ha anche anticipato che in futuro verranno aggiunti benefici simili per altri giochi PlayStation Studios su PC.

L'iniziativa sembra mirare a due obiettivi principali:

Incentivare la creazione di account PSN anche tra i giocatori PC, espandendo così la base utenti della piattaforma Sony

Offrire un valore aggiunto ai titoli PlayStation su PC, differenziandoli dalla concorrenza

Questa strategia potrebbe rivelarsi efficace per fidelizzare gli utenti PC all'ecosistema PlayStation, creando un ponte tra le diverse piattaforme. Allo stesso tempo, l'offerta di contenuti esclusivi potrebbe aumentare l'attrattiva dei giochi Sony su PC, spingendo più giocatori a sceglierli rispetto ad alternative della concorrenza.

Resta da vedere come reagirà la community PC a questa iniziativa. Alcuni potrebbero apprezzare i contenuti bonus gratuiti, mentre altri potrebbero continuare a non volerne sapere di creare un account aggiuntivo. Sony dovrà probabilmente bilanciare attentamente incentivi e libertà di scelta per massimizzare l'adozione senza alienare i giocatori più restii.

In ogni caso, questa mossa segna un ulteriore passo in avanti nell'espansione multipiattaforma di Sony, che punta sempre più a integrare l'ecosistema PlayStation anche al di fuori delle sue console proprietarie.