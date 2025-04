Auricolari con driver in titanio sotto i 20€? Sì, e non sono di Aliexpress

Se state cercando un paio di auricolari Bluetooth di qualità senza spendere una fortuna, oggi avete una ragione in più per sorridere. Amazon propone in offerta gli OPPO Enco Buds2 Pro a soli 19,99€, contro un prezzo di listino di 49,99€. Un affare sorprendente, soprattutto considerando che stiamo parlando di auricolari dotati di driver dinamici in titanio da 12.4 mm, capaci di offrire un audio cristallino, fedele e ricco di dettagli. E no, non stiamo parlando di un prodotto sconosciuto acquistabile su Aliexpress, ma di un marchio solido e ben distribuito come OPPO.

OPPO Enco Buds2 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Uno degli aspetti più interessanti degli Enco Buds2 Pro è la tecnologia di riduzione del rumore AI durante le chiamate, che riconosce e isola la voce umana rispetto ai rumori ambientali. Questo significa che potrete parlare in modo chiaro anche in ambienti rumorosi, senza dover alzare la voce o ripetere frasi. Il tutto è accompagnato da una sensibilità speaker di 107.5±1.5 dB, che garantisce un volume elevato e ben bilanciato, adatto sia all’ascolto musicale che alle chiamate vocali.

Anche l'autonomia non delude: gli auricolari integrano una batteria da 36mAh, mentre la custodia di ricarica ne include una da 480mAh. I tempi di ricarica sono contenuti: 70 minuti per gli auricolari e 130 per la custodia, per un utilizzo che vi accompagna senza problemi durante tutta la giornata. A questo si aggiunge la connettività Bluetooth 5.3 bineurale, che assicura una trasmissione stabile, a bassa latenza, ideale anche per il gaming o la visione di contenuti video.

Un’altra chicca è la possibilità di connettere contemporaneamente gli auricolari a due dispositivi, ad esempio smartphone e laptop, senza doverli dissociare ogni volta. Un dettaglio che dimostra come, pur restando sotto i 20 euro, questi auricolari non abbiano nulla da invidiare a modelli ben più costosi. Se state cercando un’opzione economica ma performante per il vostro ascolto quotidiano, l’offerta Amazon sugli OPPO Enco Buds2 Pro è una di quelle da cogliere al volo.

