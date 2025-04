Logitech G G502 X scende sotto i 50€: OCCASIONE D'ORO per ogni gamer competitivo!

Se state cercando un mouse da gaming di altissimo livello, oggi è il momento giusto per agire. Logitech G G502 X è disponibile su Amazon a soli 49,90€, con un importante drop di prezzo rispetto ai precedenti 74,90€. Un’occasione da non perdere per chi desidera un dispositivo di fascia alta al costo di un entry-level, perfetto per completare o aggiornare la propria postazione gaming.

Logitech G G502 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Frutto dell’evoluzione di un’icona nel mondo del gaming, Logitech G502 X reinterpreta il celebre design della serie G502, integrando alcune delle tecnologie più avanzate sviluppate da Logitech. Il cuore del dispositivo è rappresentato dagli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE, che combinano la velocità e la precisione dell’attivazione ottica con il feedback nitido e reattivo dello switch meccanico. Un sistema pensato per offrire prestazioni eccezionali e un’affidabilità da competizione.

A garantire la massima precisione nei movimenti c’è il sensore ottico HERO 25K, capace di rilevare spostamenti fino al sub-micron, con zero smoothing, filtraggio o accelerazione. Il risultato è un controllo totale, ideale per gli eSport o per chi gioca a livello competitivo. Il pulsante DPI Shift, completamente ripensato e rimovibile, consente inoltre di personalizzare rapidamente la sensibilità in base al proprio stile di gioco.

Anche la rotella di scorrimento è stata ottimizzata: con la doppia modalità di utilizzo (scorrimento libero o riga per riga) e il supporto all’inclinazione laterale, offre due ulteriori controlli personalizzabili, per un’esperienza d’uso ancora più completa.

A questo prezzo, Logitech G G502 X rappresenta uno dei migliori acquisti che possiate fare oggi per il vostro setup gaming. Non è solo un mouse, ma uno strumento di precisione che vi accompagnerà in ogni battaglia, virtuale o reale. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon