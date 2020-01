Sony PlayStation ha comprato Kojima Production o Remedy? Nuove ipotesi

Ieri un noto insider, Tidux, ha condiviso un tweet tramite il quale ha dato una “notizia” (assolutamente non confermata) molto interessante: Sony Worldwide Studios avrebbe acquisito un nuovo team. Precisamente il messaggio riportava la scritta a “bit” bigger (un poco più grande, ma in italiano si perde il gioco di parole). Ovviamente in quel momento sono iniziate le scommesse su quale potesse essere lo studio in questione.

Le prime ipotesi si sono basate su quel “bit“, che sembra fa riferimento allo sviluppatore 11 bit studios (sviluppatore degli apprezzati Frost Punk e This War of Mine), oppure a 17-bit studios (Galak-Z). Si tratta di due possibilità credibili visto che parliamo di piccoli team e l’acquisizione non sarebbe esageratamente onerosa per Sony PlayStation. Le ipotesi, però, non si fermano a questo.

È infatti stato notato che Thomas Puha, direttore delle comunicazioni di Remedy (Alan Wake, Quantum Break, Control), ha messo un “Mi piace” al tweet di Tidux. Ovviamente non è un indizio sufficiente per arrivare alla conclusione che Remedy sia stato acquistato, ma i fan lo sperano: il team finlandese è infatti al centro dei rumor da tempo.

Un’altra possibilità, in realtà ancora meno credibile, è che si tratti di Kojima Production. I fan hanno infatti ricollegato un tweet di Geoff Keighley (dichiarato amico di Kojima) al tweet di Tidux. Il producer e presentatore dei Game Awards ha infatti scritto sul social network di aver “ricevuto una chiamata follemente bella riguardo a qualcosa”. Quest’ultima ipotesi è un vero salto nel buio, ma ne prendiamo atto.

I rumor sono sempre molteplici e spesso poco veritieri: vi ricordiamo ad esempio che poco tempo fa qualcuno ha affermato che Sony PlayStation era in procinto di acquistare l’intera Zenimax, compagnia madre di Bethesda, id Sofware, Arkane, MachineGames e Tango Workshop. In altre parole, è meglio attendere conferme ufficiali prima di iniziare a sperare.