Sony rilancia sul cloud gaming, nuova acquisizione per competere con Nvidia e Microsoft

Sony Interactive Entertainment ha recentemente acquisito iSIZE, un'azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni di deep learning per la distribuzione video.

Sebbene questa mossa possa sembrare incentrata sullo streaming video, potrebbe avere implicazioni per i servizi di streaming dei giochi di Sony, inclusi i giochi in cloud per PlayStation 5, recentemente introdotti tramite il PlayStation Plus Premium.

iSIZE è conosciuta per le sue soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che migliorano l'efficienza nella gestione del bitrate, consentendo una maggiore qualità nei contenuti di streaming per l'industria dell'intrattenimento e dei media.

Sebbene il comunicato stampa iniziale non menzioni direttamente i videogiochi, è probabile che Sony intenda applicare questa tecnologia alle loro offerte di giochi in streaming.

Ueli Gallizzi, Senior Vice President di Sony Interactive Entertainment Future Technology Group, ha sottolineato che l'acquisizione consentirà a Sony di sfruttare l'esperienza di iSIZE nell'applicazione del machine learning alla videoscrittura. Questa sinergia dovrebbe portare benefici ai progetti di ricerca e sviluppo di Sony, così come ai servizi di video e streaming.

iSIZE è una società fondata nel 2016, composta da un team di tecnici esperti che hanno creato soluzioni software per ottimizzare i video. Utilizzano un sistema di elaborazione video basato su "perceptual preprocessing" attraverso l'intelligenza artificiale, il che suggerisce l'applicabilità di queste tecnologie anche al settore dei videogiochi.

Questa mossa di Sony è intrigante, specialmente considerando il lancio recente dei giochi PS5 in cloud, l'arrivo imminente di PlayStation Portal e il fatto che l'azienda non abbia ancora risposto concretamente ai servizi in streaming di Microsoft e NVIDIA.

Sebbene al momento l'attenzione sia sullo streaming video, è possibile che Sony abbia in serbo piani per sfruttare questa acquisizione anche nel settore dei videogiochi in streaming.

Bisognerà, comunque, attendere ancora diverso tempo prima di comprendere se, e in che maniera, Sony abbia in mente di sfruttare l'acquisizione di iSIZE anche per la sua celebre divisione dedicata al gaming.