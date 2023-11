PS Plus, ecco i giochi gratis di dicembre

Dicembre porta con sé un regalo speciale per gli abbonati PlayStation Plus: una nuova lineup di giochi gratuitamente scaricabili. Dal 5 dicembre all'1 gennaio, i membri di PS Plus potranno immergersi in tre esperienze di gioco tutte diverse tra loro Lego 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable.

Lego 2K Drive

In Lego 2K Drive, i giocatori sono accolti a Bricklandia, un vasto mondo aperto in cui possono partecipare a avventure di guida Lego senza precedenti. Le gare non conoscono limiti, permettendo ai giocatori di gareggiare ovunque e con chiunque, costruendo nel frattempo le auto dei loro sogni. La conquista del tanto ambito Trofeo del Cielo richiederà di sconfiggere una serie di avversari selvaggi. La modalità storia estesa offre una varietà di sfide, dai mini-giochi alle missioni secondarie, assicurando un'esperienza ricca di divertimento veicolare.

Powerwash Simulator

Powerwash Simulator offre un'esperienza di pulizia soddisfacente, in cui i giocatori possono liberarsi dello sporco da veicoli, edifici, parchi e altro ancora. Dotati di una fidata idropulitrice, gli utenti potranno rilassarsi con un gioco a basso stress e pressione dell'acqua elevata. Guadagnando come professionisti delle pulizie, è possibile potenziare la propria attrezzatura per affrontare lavori più impegnativi e lasciare tutto scintillante pulito con maggiore efficienza.

Sable

Il terzo titolo è Sable, un'avventura unica che guida i giocatori attraverso il rito di passaggio di Sable chiamato "Gliding". In un mondo caratterizzato da deserti vasti e paesaggi affascinanti, i giocatori possono esplorare le dune su hoverbike, scalare rovine monumentali e interagire con altri nomadi. Con un design artistico unico e una colonna sonora originale di Japanese Breakfast, Sable offre un'esperienza di gioco immersiva, invitando i giocatori a scoprire misteri dimenticati e svelare la vera identità di Sable.

Inoltre, i membri di PlayStation Plus hanno tempo fino al 4 dicembre per scaricare i giochi mensili di novembre, tra cui Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers e Aliens Fireteam Elite. Preparatevi per un dicembre ricco di avventure virtuali con la lineup esclusiva di PlayStation Plus!