Sony: nuovo State of Play in arrivo?

Alcuni nuovi rumor lasciano intendere che Sony abbia in mente di presentare qualcosa di eclatante prima dell'E3: un nuovo State of Play in arrivo?

Come tutti ormai sappiamo, Sony non sarà presente all’E3 2019. La mancanza a una fiera così importante ha lasciato intendere sin da subito che potesse essere sì presente, ma in un modo diverso dagli anni precedenti: per esempio con un suo State of Play.

Nella giornata di ieri si sono susseguite alcune notizie che hanno fatto pensare che Sony stia organizzando un vero e proprio grande show, prima che la fiera losangelina abbia inizio. Sul nostro sito vi abbiamo riportato la notizia che uno dei giochi in esclusiva per PlayStation possa ricevere al più presto un trailer con tanto di data di uscita: stiamo parlando di The Last of Us 2, come suggerito dal sito spagnolo Gamereactor.es e un noto insider Sony.

Sempre nella giornata di ieri, sul suo profilo Twitter ufficiale Kojima Production, il noto autore di videogame giapponese ha condiviso 2 novità. Il primo post conteneva un teaser trailer molto enigmatico, in perfetto stile col nuovo gioco Death Stranding. Mentre il secondo post ha dato l’inizio di un countdown che si conclude nella giornata di domani, mercoledì 29 maggio. Due indizi molto forti che potrebbero annunciare indirettamente che Sony abbia in mente qualcosa di grosso per il suo nuovo episodio di State of Play.

Ovviamente, dato che potrebbe trattarsi di uno show pre E3, girano voci che la durata della sua prossima diretta possa essere superiore a quelle che abbiamo incontrato fino adesso. Attualmente Sony non ha annunciato nulla, e non appena avremo qualche informazione in più vi faremo sapere il più presto possibile.

Sarebbe bello vedere dei trailer di presentazione prima dell’E3, magari un video dedicato anche a Ghost of Tsushima, e sarebbe anche bello se Sony presentasse novità per quanto riguarda la sua nuova console PS5.

Voi cosa ne pensate? Credete che Sony abbia in mente di annunciare qualcosa di grosso prima dell’E3?