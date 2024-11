Light of Motiram sembra un clamoroso plagio di un titolo PlayStation

Un nuovo gioco open-world di sopravvivenza con creature meccaniche, chiamato Light of Motiram, è stato annunciato da Polaris Quest, una sussidiaria di Tencent Games. Il titolo, che ricorda la serie Horizon di Sony (anzi, sembra più un plagio totale), sarà disponibile per PC su Steam e Epic Games Store, anche se la data di lancio non è stata ancora rivelata.

In Light of Motiram, i giocatori si troveranno in un mondo post-apocalittico dominato da bestie meccaniche giganti (wow, che fantasia). L'ambientazione spazia dalle foreste tropicali ai deserti aridi fino alle cime innevate, offrendo una vasta gamma di scenari da esplorare. Il gioco combina elementi di sopravvivenza, crafting e combattimento, con un focus particolare sulla costruzione di basi e l'addomesticamento di creature meccaniche chiamate "Mechanimals".

Una caratteristica distintiva del gioco è il sistema di costruzione basato su fisica realistica, che permette ai giocatori di creare strutture complesse soggette a forze fisiche simulate. Questo aggiunge un livello di sfida e creatività alla costruzione di rifugi e fortificazioni.

Il combattimento in "Light of Motiram" richiede precisione e tempismo, con un sistema che enfatizza schivate, parate e contrattacchi. I giocatori potranno affrontare boss impegnativi e coordinare le proprie azioni con i Mechanimals addestrati per massimizzare l'efficacia in battaglia.

Il gioco offre oltre 100 Mechanimals personalizzabili, ognuno con abilità uniche e potenziale di crescita. Questi possono essere addestrati sia per il combattimento che per aumentare la produzione di risorse, diventando alleati fondamentali per la sopravvivenza del giocatore.

Light of Motiram supporta il multiplayer cooperativo fino a 10 giocatori, permettendo di affrontare sfide insieme e condividere l'esperienza di gioco. È previsto anche il cross-play, consentendo ai giocatori di collaborare indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Anche se il genere non sembra lo stesso di Horizon (gioco acquistabile su Amazon), l'idea che possa sembrare una soluzione simile a PalWorld sembra piuttosto evidente, plagiando quasi totalmente un titolo molto conosciuto per ottenere consensi dai giocatori e vendere più facilmente il prodotto. Magari il gioco sarà di alto livello, chissà, ma forse si poteva rendere la presentazione dell'esperienza decisamente meno simile a Horizon.