Battlefield 2042 incontra Dead Space in un crossover inaspettato

Electronic Arts e il team di sviluppo di Battlefield 2042 hanno annunciato una partnership inaspettata che porterà i fan di entrambi i franchise in un'avventura unica: un evento crossover con il celebre gioco di survival horror fantascientifico Dead Space. Questa collaborazione si concretizzerà nell'evento a tempo limitato denominato Focolaio, previsto dal 9 al 16 luglio.

Durante l'evento Focolaio, gli appassionati del gioco di guerra potranno vivere un'esperienza alternativa dove la sfida principale sarà sfuggire da un laboratorio chiamato Boreas, assediato da alieni ostili. Utilizzando nuove tattiche e grazie al supporto di tecnologie futuristiche, i giocatori si cimenteranno contro queste inedite minacce.

L'evento permetterà ai partecipanti di guadagnare esclusivi premi gratuiti legati al mondo di Dead Space (acquistabile su Amazon), tra cui un nuovo portafortuna e una skin per le armi, oltre a una piastrina ed uno sfondo per la scheda utente. È stata inoltre introdotta un'offerta a pagamento disponibile per 2200 monete Battlefield, che include la tenuta Specialista leggendaria "Uomo segnato" e tre skin leggendarie per armi.

Questa interessante mescolanza tra i mondi di Battlefield 2042 e Dead Space è un ulteriore esempio di come i videogiochi possano dar vita a crossover decisamente improbabili e offrire esperienze inedite per gli appassionati. Battlefield 2042 (acquistabile su Amazon) è attualmente disponibile per PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One.