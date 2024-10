Soulkin: per festeggiare il nuovo major update, eccovi quattro codici in regalo!

Le prossime settimane saranno davvero pregne per gli italiani di Tambu Games, visto che il loro Soulkin (di cui abbiamo tessuto parecchie lodi in seguito al nostro ultimo provato) sarà al centro di una serie di attività, eventi e celebrazioni atte a farlo conoscere ancora di più al pubblico di tutto il Mondo.

Per chi fra voi non ne fosse a conoscenza, Soulkin è un Rogue-Like molto atipico, visto che mescola la classica formula del “se muori perdi, quasi, tutto”, a dinamiche da RTS e meccaniche da Monster Collector.

Una mescola tanto particolare quanto assuefacente e che, grazie a un’ottima gestione dell’azione di gioco riesce a risultare perfetta, e parecchio assuefacente, sia per chi cerca delle esperienze mordi e fuggi, sia per chi vuole, letteralmente, chiudersi in lunghe sessioni di gioco.

Al netto, però, di quanto Soulkin sia convincente, quello che è davvero encomiabile e la dedizione che Tambu Games ha dimostrato, e sta dimostrando tutt’ora, sia nel rendere la community del gioco una parte attiva dello sviluppo del titolo, sia nell’agire tempestivamente per correggere, migliorare ed espandere il loro ambizioso progetto.

Contate che ogni 14 giorni esce un nuovo “minor update” pensato per sistemare le varie sbavature riscontrate dai giocatori, oltre che per affinare i contenuti presenti.

Non a caso, proprio nella giornata di oggi, è uscito uno di questi aggiornamenti che si occupa di rendere più completo il, già ottimo, signaling durante le battaglie e di rendere più persuasivo il tutorial di gioco.

Le novità più importanti, però, usciranno il prossimo 25 ottobre, quando il nuovo major update introdurrà una serie di meccaniche nuove atte a espandere ancora di più questo promettente progetto in early access.

Fra le novità più interessanti troviamo il rank-up dei Soulkin (che altro non sono che le creature che la protagonista dovrà utilizzare per combattere), un rinnovato sistema di salvataggio suddiviso in slot, il supporto multilingua e l’introduzione di nuovi Soulkin e di nuovi artefatti… e se pensate che si tratti di poche novità vi basti sapere che in Soulkin sono presenti circa 50 creature da catturare e con le quali entrare in sintonia per sbloccare una serie di abilità indispensabili per poter superare gli scontri più complessi.

Ognuna di queste creature, inoltre, dispone di abilità uniche (ed estremamente bilanciate) pensate per far ricoprire ad ognuna di esse un ruolo specifico sul campo di battaglia, motivo per il quale il nuovo rank-up, che permetterà di espandere ulteriormente il lato strategico del gioco, risulta come una novità decisamente interessante e capace di estendere notevolmente la, già corposa, longevità del titolo.

Se siete interessati a giocare a Soulkin in mobilità, Steam Input permette di ottenere un'esperienza perfetta per Steam Deck e PC handheld.

Ma non è solamente per il prossimo major update di Soulkin, che Tambu Games sarà parecchio indaffarata nei prossimi giorni. Roguelike Club, difatti, ha scelto di introdurre l’ottimo titolo di questa software house italiana, all’interno della Roguelike Celebration di Steam, in virtù delle ottime recensioni ottenute, nel corso degli scorsi mesi, e di una community che globalmente si fa sempre più numerosa e interessata gli sviluppi futuri del titolo.

Per questa ragione, Tambu ha deciso di scontare del 20% Soulkin, portandolo dagli attuali 8.74€ a soli 6.99€, di pubblicare la roadmap dei futuri aggiornamenti previsti, per il loro ambizioso progetto, da qui fino ai primi mesi del 2025 e di annunciare il rilascio, il prossimo 25 ottobre, di una demo che permetterà a tutti di provare a fondo Soulkin.

Infine, e siamo certi che è la cosa che aspettavate con più ansia, Tambu Games ha deciso di regalare quattro codici di Soulkin venerdì 18 ottobre, quattro codici sabato 19 ottobre e quattro codici domenica 20 ottobre, in maniera da permettere a dodici di voi di poter aggiungere alla vostra libreria di Steam, in maniera totalmente gratuita, il loro sempre più celebre, e peculiare, rogue-like.

Vi basterà andare su Steam, selezionare la voce “Aggiungi un gioco” (situata nell’angolo in basso a sinistra del launcher), cliccare su “Attiva un prodotto di Steam” e copiare, e incollare, uno dei quattro codici che troverete qua sotto.

Vige semplicemente la regola del più veloce. L’unica cortesia che vi chiediamo e di informarci nei commenti se siete riusciti a riscattare uno dei quattro codici che metteremo a disposizione per voi lettori nelle giornate di venerdì 18 ottobre, sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre.

2E7IE-HEQMI-KNFER MMEN9-HJBRD-DEEGQ GY3PJ-5XFC7-K925I NKMKV-FZLEZ-3KE3N Attenzione: i codici verranno sostituiti con quelli nuovi ogni giorno prima delle 09 del mattino.

Prima di salutarci volevamo ricordarvi un’ultima cosa molto importante: se siete anche solo incuriositi da questo progetto, o se giocherete la demo di prossima pubblicazione, inserite nella vostra whishlist di Steam Soulkin.

È un semplice click che non costa nulla ma, se non ne eravate a conoscenza, è un aspetto vitale per molti sviluppatori, soprattutto indipendenti, e considerando che raramente si trovano progetti così curati come quello di Tambu Games, questo team è solamente da supportare, anche solo con un semplice click.