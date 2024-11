Soulkin sbarca al Lucca Comics & Games e per festeggiare, eccovi quattro codici in regalo!

Soulkin (di cui abbiamo tessuto parecchie lodi in seguito al nostro ultimo provato) sbarca al Lucca Comics & Games, permettendo a tutti i partecipanti di poterlo provare assieme agli sviluppatori, e agli artisti, che lo hanno realizzato.

Se siete già in fiera, o se ci andrete nei prossimi giorni, vi basterà raggiungere il padiglione “Videogames Indie Vault” (Giardino dei Sospiri), per trovare l'intero team di Tambu Games pronto ad accogliervi sia con Soulkin, che con la loro enorme lineup di giochi da tavolo.

Nello stand di Tambu Games, oltre alla possibilità di provare Soulkin, e chiacchierare direttamente con il team di sviluppo, sarà presente Emma Martinuz, l'illustratrice che sta lavorando a Soulkin, la quale realizzerà degli sketch in tempo reale da regalare a chiunque acquisterà il gioco.

Eh si, perché durante i giorni del Lucca Comics & Games, Soulkin sarà in offerta ma solamente per chi lo andrà ad acquistare direttamente in fiera. Il titolo verrà proposto come una "cartolina da collezione", con il codice per Steam stampato sopra come per le ultime release in formato fisico per PC, che potrà essere personalizzata con gli sketch realizzati da Emma Martinuz. Inoltre saranno disponibili alcuni bundle che comprenderanno una copia di Soulkin a uno dei tantissimi giochi da tavolo realizzati da Tambu Games.

Per chi fra voi non sapesse ancora di cosa tratti l'ultima fatica videoludica di Tambu Games, Soulkin è un Rogue-Like molto atipico, visto che mescola la classica formula del “se muori perdi, quasi, tutto”, a dinamiche da RTS e meccaniche da Monster Collector.

Una mescola tanto particolare quanto assuefacente e che, grazie a un’ottima gestione dell’azione di gioco riesce a risultare perfetta, e parecchio assuefacente, sia per chi cerca delle esperienze mordi e fuggi, sia per chi vuole, letteralmente, chiudersi in lunghe sessioni di gioco.

Al netto, però, di quanto Soulkin sia convincente, quello che è davvero encomiabile e la dedizione che Tambu Games ha dimostrato, e sta dimostrando tutt’ora, sia nel rendere la community del gioco una parte attiva dello sviluppo del titolo, sia nell’agire tempestivamente per correggere, migliorare ed espandere il loro ambizioso progetto.

Contate che ogni 14 giorni esce un nuovo “minor update”, pensato per sistemare le varie sbavature e affinare i contenuti presenti, mentre per quanto riguarda i "major update", Tambu Games ha rilasciato una roadmap che arriva fino ai primi mesi del 2025.

Soulkin, difatti, è in Early Access al momento, ma già così offre 15 ore di contenuti e una longevità abnorme per via della sua natura da Monster Collector e in virtù della sua difficoltà. Il titolo viene venduto, su Steam, a 8.74€ ma in caso voleste provarlo prima, nelle prossime settimane verrà rilasciata una corposa demo che vi permetterà di comprenderne appieno le peculiari meccaniche di gioco.

Infine, e siamo certi che è la cosa che aspettavate con più ansia, Tambu Games ha deciso di regalare quattro codici di Soulkin venerdì 01 novembre, quattro codici sabato 02 novembre e quattro codici domenica 03 novembre, in maniera da permettere a dodici di voi, che magari non hanno avuto modo di andare al Lucca Comics & Games per provare con mano il gioco, di poter aggiungere alla vostra libreria di Steam, in maniera totalmente gratuita, il loro sempre più celebre, e peculiare, rogue-like.

Vi basterà andare su Steam, selezionare la voce “Aggiungi un gioco” (situata nell’angolo in basso a sinistra del launcher), cliccare su “Attiva un prodotto di Steam” e copiare, e incollare, uno dei quattro codici che troverete qua sotto.

Vige semplicemente la regola del più veloce. L’unica cortesia che vi chiediamo e di informarci nei commenti se siete riusciti a riscattare uno dei quattro codici che metteremo a disposizione per voi lettori nelle giornate di venerdì 01 novembre, sabato 02 novembre e domenica 03 novembre.

CFQ30-D3HNE-NTKID 0HJCI-GDN2L-ZGZT5 3Z733-6JDHB-KE7XJ IEK2X-RZGNW-PXLW2 Attenzione: i codici verranno sostituiti con quelli nuovi ogni giorno prima delle 09 del mattino.

Prima di salutarci volevamo ricordarvi un’ultima cosa molto importante: se siete anche solo incuriositi da questo progetto, o se giocherete la demo di prossima pubblicazione, inserite nella vostra whishlist di Steam Soulkin.

È un semplice click che non costa nulla ma, se non ne eravate a conoscenza, è un aspetto vitale per molti sviluppatori, soprattutto indipendenti, e considerando che raramente si trovano progetti così curati come quello di Tambu Games, questo team è solamente da supportare, anche solo con un semplice click.