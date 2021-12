Spider-Man: è polemica su PS5 in vista di No Way Home

Manca ormai quasi una settimana all’uscita del nuovo film Spider-Man No Way Home, quello che non solo è il nuovo film della trilogia dell’Uomo Ragno di Tom Holland, ma un vero e proprio evento cinematografico che sta facendo discutere moltissimo i fan dell’eroe Marvel. Per cavalcare la grande curiosità che si è creata attorno al nuovo film dell’MCU, Insomniac Games ha pensato di inserire nel proprio recente gioco sul supereroe una serie di costumi celebrativi.

Questa novità, però, sta dando noia a moltissimi utenti PlayStation, dato che Insomniac ha aggiunto i costumi a tema No Way Home esclusivamente sulla versione PlayStation 5 di Marvel’s Spider-Man. Entrambi i costumi riprendono due nuovi design che abbiamo potuto intravedere nei recenti trailer del nuovo film, e sono disponibili gratuitamente per tutti i possessori di una copia del gioco per PS5.

Dopo l’annuncio di questi nuovi contenuti in arrivo, moltissimi appassionati si sono subito lamentati dell’esclusività di entrambi i costumi su piattaforma PlayStation 5. Le lamentele sono state talmente numerose che Insomniac ha subito voluto chiarire la situazione dichiarando che: “Dalla sua uscita nel 2018, abbiamo aggiornato Marvel’s Spider-Man su PS4 19 volte, aggiungendo più costumi e caratteristiche di quanto originariamente previsto. Ogni patch era tecnicamente più complessa, soprattutto per il mantenimento delle prestazioni di streaming dell’HDD di PS4”.

Two new suits inspired by #SpiderManNoWayHome—exclusively in movie theaters Dec. 17th—are coming Dec. 10th to Marvel’s Spider-Man Remastered, only available on PlayStation 5 as part of Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition! More info: https://t.co/oLJQqysmBp pic.twitter.com/YRK2cHSbNZ — Insomniac Games (@insomniacgames) December 6, 2021

“Per garantire che i fan continuino a godersi Marvel’s Spider-Man con le prestazioni ottimali, abbiamo preso la difficile decisione di rilasciare questi nuovi costumi per la Remastered PS5 del gioco dove il nostro motore grafico ci consente di aggiornare il gioco senza compromettere l’esperienza ottimale”, ha concluso Insomniac Games.