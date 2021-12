Spider-Man conquista Fortnite: i giocatori si sono innamorati dell’eroe

Il terzo capitolo di Fortnite ha portato in “dono” anche il personaggio di Spider-Man. L’icona Marvel è da sempre stata la grande assente, in un gioco che ha saputo inglobare praticamente qualsiasi franchise al suo interno, ma il nuovo upddatee del titolo di Epic Games ha colmato questa mancanza. E lo ha fatto, a sorpresa, decisamente bene.

Per Epic Games sarebbe stato abbastanza facile introdurre solo la skin di Spider-Man. Invece, lo sviluppatore di Fortnite ha fatto molto di più: oltre ad inserire il custome, ha inserito infatti anche il movimento con la ragnatela, ovvero lo spostamento dell’eroe Marvel. E il sistema di movimento di Peter Parker quando veste i panni dell’eroe è decisamente complesso da programmare, ma Epic Games è riuscita nell’impresa, come dimostrano i commenti favorevoli degli utenti che hanno avuto modo di provare l’aggiornamento del Battle Royale, avvenuto nel corso degli ultimi giorni.

They even got websurfing from sm3 pic.twitter.com/fRQR1FgG2Z — Yassin (@YassinLNey) December 6, 2021

I video di Spider-Man in Fortnite tolgono poi ogni dubbio: il personaggio è animato come si deve e riesce ad avere un movimento fluido, coerente e praticamente perfetto in ogni occasione. La ragnatela si muove bene, non ci sono animazioni “zoppe” e in generale il movimento è molto vicino a quello realizzato da Insomniac Games, anche se con le dovute proporzioni. E anche il commento di chi recensisce giochi e svolge il lavoro di editor o giornalista è concorde: riesce, in ogni momento, a far sentire il giocatore Spider-Man, e non era assolutamente scontato.

Fortnite really makes you feel like Spider-Man pic.twitter.com/ZJP2hUiDri — Spider-Samus (@Samus_OW) December 6, 2021

Grazie a questo aggiornamento, infine, Fortnite è l’unico videogioco in cui si può giocare nei panni di Spider-Man su Xbox o PC. Il gioco di Insomniac Games e il personaggio introdotto in Marvel’s Avengers, infatti, sono esclusivi delle sole piattaforme di casa PlayStation. A vedere questi video, però, non è assolutamente un “contentino”. Quindi bravi ai ragazzi di Epic: la sfida non era assolutamente facile.