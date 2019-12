Splinter Cell Fifth Freedom: annuncio ai The Game Awards?

Nel corso di quest’ultimo periodo di sono susseguiti sempre più insistentemente le voci di corridoio che davano l’arrivo di un nuovo capitolo della fortunata serie stealth di Ubisoft, Splinter Cell.

In particolare, durante le ultime ore, sarebbero trapelate alcune voci secondo cui Splinter Cell Fifth Freedom (questo il presunto titolo del gioco) potrebbe essere presentato nel giro di pochi giorni, in particolare in occasione dei The Game Awards 2019, che ricordiamo si terranno il prossimo 12 dicembre, in diretta su Twitch e gli altri canali.

Il titolo, stando a quanto emerso da queste presunte voci di corridoio, offrirebbe 21 missioni lineari, 16 missioni secondarie (che potranno essere giocate rispettivamente in multiplayer online e locale, in split-screen) e due stili di gioco, rispettivamente offensivo e stealth, in base alle preferenze del giocatore.

Non ci resta a questo punto che attendere con impazienza l’appuntamento dei The Game Awards presentato da Geoff Keighley, per confutare o meno la veridicità di queste voci di corridoio. E voi, avete giocato ad altri titoli della serie? Qual è il vostro preferito? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!