Square Enix: domani sarà annunciato un nuovo gioco d’azione

Qualche giorno fa Square Enix ha annunciato l’apertura di Balan Company, una nuova divisione che si concentrerà sullo sviluppo di produzioni videoludiche sul genere action. Poco fa, la il team giapponese ha confermato che domani ci sarà il primo annuncio di uno dei titoli in sviluppo presso Balan Company e stando a quando dichiarato il tutto potrebbe anche coincidere con l’Xbox Games Showcase.

Al momento ci sono pochissimi dettagli e quelli svelati da Square Enix sui propri profili social si limitano a tenere sugli attenti gli appassionati e i curiosi dei giochi d’azione. L’appuntamento è quindi per domani 23 luglio, quando alle ore 19:00 (orario italiano) la compagnia giapponese alzerà il velo da un misterioso nuovo progetto che, a quanto pare dovrebbe appartenere ad una nuova IP di zecca.

Non è ancora chiaro se l’annuncio sarà fatto all’interno di un’appuntamento comunicativo targato Square Enix o se, visto l’orario, il primo gioco di Balan Company avrà uno spazio all’interno dell’evento digitale Xbox Games Showcase dedicato alla presentazione dei giochi per Xbox Series X. Le informazioni che ci sono state fornite da Square finisco già qua purtroppo, ma l’appuntamento è per domani alle ore 19:00, quindi non abbiamo da aspettare troppo tempo.

Tra poco più di ventiquattro ore quindi potremo conoscere il primo progetto che uscirà dalle fucine di Balan Company. Cosa vi aspettate dalla divisione di Square Enix dedicata allo sviluppo dei giochi prevalentemente action? Pensate che possa uscire fuori una nuova IP o un brand già conosciuto? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.