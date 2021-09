Roblox | Trucchi, Codici promozionali e Oggetti gratis

Roblox, la next big thing del gaming, è un videogioco che porta su larghissima scala quello che gli esperti chiamano social game design e che può vantare di un foltissimo comparto di personalizzazione del proprio avatar.

Per personalizzare il proprio avatar, infatti, è possibile mettere le mani su una vastissima gamma di oggetti estetici che vanno dai vestiti ai pappagallini da spalla, senza dimenticare cappelli, occhiali e chi più ne ha e più ne metta.

Gli oggetti in questione possono essere gratis o a pagamento, nel corso di questa guida ci occuperemo dei primi, nello specifico di quelli che è possibile ottenere gratuitamente attraverso i trucchi o codici promozionali.

Roblox trucchi

Purtroppo, come spesso accade per i giochi contemporanei, non esistono i trucchi alla vecchia maniera. Il gioco quindi non presenta combinazioni di tasti che, se utilizzate, sono in grado di generare degli effetti positivi per la partita o per l’account del giocatore. Molto spesso su internet è possibile trovare pagine che millantano di trucchi e codici ma, in realtà, gli unici codici veri e proprio presenti all’interno di Roblox sono quelli promozionali.

Codici oggetti gratis Roblox per Settembre 2021

Al momento ci sono diversi codici attivabili in Roblox. Alcuni di questi sono riscattabili dal sito ufficiale secondo la procedura di cui abbiamo parlato poco sopra. Altri invece sono riscattabili all’interno di specifiche attività: Island Of Move e Mansion Of Wonder, entrambe legate ai prodotti realizzati dall’account Roblox Build It, Play it.

Per poter riscattare questi oggetti, quindi, sarà semplicemente necessario cercare all’interno del sito ufficiale di Roblox o cliccare sui link che trovate in questa guida

Codici promozionali Roblox normali

I codici promozionali di Roblox riscattabili dal sito ufficiale sono i seguenti:



ROBLOXEDU2021 – Dev Deck

– Dev Deck SPIDERCOLA – Spider Cola, animale da compagnia

– Spider Cola, animale da compagnia TWEETROBLOX – The Bird Says, animale da compagnia

– The Bird Says, animale da compagnia KROGERDAYS2021 – Occhiali da sole da golfista

– Occhiali da sole da golfista 100MILSEGUIDORES – Zaino celebrativo

– Zaino celebrativo CARREFOURHOED2021 – Cappello di pasta

Codici promozionali Roblox per Island Of Move

Questi codici promozionali devono venire riscattati all’interno dell’attività Island Of Move, attività rintracciabile a questo link.

StrikeAPose – Hustle Hat

– Hustle Hat DIY – Kinetic Staff

– Kinetic Staff WorldAlive – Crystalline Companion

– Crystalline Companion SettingTheStage – Zaino Build it

– Zaino Build it VictoryLap – Cuffie Cardio Cans

– Cuffie Cardio Cans GetMoving – Occhiali Speedy Shades

Codici promozionali Roblox per Mansion Of Wonder

Questi codici promozionali devono venire riscattati all’interno dell’attività Mansion Of Wonder, attività rintracciabile a questo link.

ParticleWizard – Spalle Tomes of the Magus

– Spalle Tomes of the Magus FXArtist – Zaino VFXArtist

– Zaino VFXArtist Boardwalk – Cintura Ring of Flames

– Cintura Ring of Flames ThingsGoBoom – Cintura Ghastly Aura

– Cintura Ghastly Aura Glimmer – Accessorio Head Slime

Roblox: dove trovare oggetti gratis

Altri oggetti gratis possono essere riscattati partecipando a giochi, eventi ed attività.

Ecco alcuni esempi:

Cappello di Dustin di Stranger Things : ottenibile lanciando Stranger Things: Starcourt Gam e (puoi trovare l’attività a questo link)

: ottenibile lanciando e (puoi trovare l’attività a questo link) Animale da compagnia Dragonoid di Bakugan: ottenibile lanciando il Bakugan Party Game Official (puoi trovare l’attività a questo link)

ottenibile lanciando il (puoi trovare l’attività a questo link) Oggetti Vans: questi oggetti vengono rilasciati molto spesso dall’azienda all’interno della sua attività Mondo Vans (puoi trovare l’attività a questo link)

questi oggetti vengono rilasciati molto spesso dall’azienda all’interno della sua attività (puoi trovare l’attività a questo link) Bandiera dei Twenty One Pilots : ottenibile raccogliendo i gettoni dalla Concerto Experience (puoi trovare l’attività a questo link)

: ottenibile raccogliendo i gettoni dalla (puoi trovare l’attività a questo link) Cappello KSI AOTP e Cuffie dorate di KSI : questi oggetti si ottengono partecipando all’attività KSI Launch Party (puoi trovare l’attività a questo link)

: questi oggetti si ottengono partecipando all’attività (puoi trovare l’attività a questo link) Sleepy Pajama Top, Sleepy Pajama Pants, ZZZ Headband e Poster Girl Record: questi oggetti si ottengono gratuitamente dallo shop a questi link: top, pants, headband.

Dove trovo i codici promozionali di Roblox?

Roblox Corporation rilascia a cadenza mensile diversi codici promozionali per gli oggetti gratuiti del titolo sui canali social ed in vari comunicati stampa che vengono poi pubblicati in giro. Non perdere tempo a cercarli però, ci siamo qui noi apposta. Qui sotto, infatti, potrai trovare una lista completa dei vari codici promozionali che vengono rilasciati dalla compagnia nel corso del tempo.

I codici promozionali vengono rilasciati mensilmente da Roblox Corporation e sono validi soltanto per un periodo limitato di tempo, scadendo dopo qualche settimana.

Come riscattare un codice promozionale di Roblox

La riscossione della ricompensa del codice è molto semplice: è necessario soltanto aprire il sito di Roblox, navigare cercando di raggiungere la pagina per i codici promozionali e inserire lì il codice. Una volta riscattato l’oggetto legato al codice sarà aggiunto in maniera diretta al tuo account.