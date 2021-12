STALKER 2, liberate spazio sui vostri SSD: ecco quanto pesa

STALKER 2 è forse uno dei giochi più attesi per console Xbox e PC. Negli anni, il franchise di GSC Game World è decisamente cresciuto nel corso degli anni: ha debuttato nel 2007 con un primo, indimenticabile capitolo, seguito poi da ben due espansioni, anch’esse decisamente valide e ben apprezzate dai giocatori. A tredici anni di distanza sta per arrivare il tanto richiesto capitolo ed è oramai giunta l’ora di liberare spazio sui vostri SSD.

Come riportato su Twitter, infatti, GSC Game World non ci è andata leggera a livello di dimensioni. STALKER 2: Heart of Chernobyl (questo il nome completo del titolo) richiederà diverso spazio libero per poter essere installato. La dimensione totale dopo l’installazione è di ben 180GB. Uno spazio gigantesco, enorme, che potrebbe mettere a serio rischio chiunque abbia una console come Xbox Series S, che ha “solamente” 512GB di memoria dichiarati, ma che si traducono in disponibili in 364GB. Forse, l’unica soluzione, sarà quella di dotarsi di una scheda di memoria aggiuntiva, come ad esempio quelle Seagate o ricorrere a metodi “artigianali”.

Non si tratta di un’informazione ancora non verificata. Lo spazio occupato da STALKER 2 è infatti stato svelato dallo store ufficiale di Microsoft. La dimensione del gioco dovrebbe riguardare sia Xbox Series S che Xbox Series X, mentre non sappiamo ancora quale sarà lo spazio effettivo su PC. Non è la norma, ma alcune volte un titolo può pesare meno o di più in base alla piattaforma di riferimento, ma maggiori dettagli in merito potranno essere chiariti solamente dalla software house al lavoro sul gioco.

STALKER 2: Heart of Chernobyl sarà disponibile dal 28 aprile 2022 per Xbox Series S, Xbox Series X, PC e sarà incluso su Xbox Game Pass per tutte le piattaforme dell’ecosistema di casa Microsoft. Una versione PlayStation 5 arriverà probabilmente solamente nel 2023: il nuovo gioco di GSC Game World è infatti un’esclusiva temporanea, che dovrebbe durare per circa sei mesi.