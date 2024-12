Stalker 2 è così popolare in Ucraina da aver paralizzato loa rete internet del paese

Il lancio di Stalker 2 ha causato problemi di connessione internet in tutta l'Ucraina il giorno del rilascio. Due provider, Tenet e Triolan, hanno infatti confermato che l'enorme volume di download del gioco ha sovraccaricato la rete nazionale, rallentando le connessioni per ore.

Il fenomeno evidenzia l'enorme attesa per questo titolo nel suo paese d'origine. Stalker 2 era uno dei giochi più anticipati del 2023, tanto da essere stato nominato "il più atteso tra i più attesi" allo show PC Gaming Show: Most Wanted. Ma l'entusiasmo in Ucraina ha superato ogni aspettativa.

La direttrice creativa di GSC Game World, Mariia Gryogorovych, ha commentato la situazione con sentimenti contrastanti: "È stato difficile per tutto il paese ed è una cosa negativa perché internet è importante, ma allo stesso tempo è tipo 'wow!'".

Gryogorovych ha aggiunto: "Per noi e il nostro team la cosa più importante è che alcune persone in Ucraina si sentano un po' più felici di prima del rilascio. Abbiamo fatto qualcosa di buono per il nostro paese".

Il sovraccarico della rete ucraina assume un significato particolare considerando l'invasione russa in corso. Internet è fondamentale per le comunicazioni con l'esterno in questo momento critico.

Nonostante alcuni problemi tecnici al lancio, Stalker 2 si sta rivelando un grande successo di critica e pubblico. Il gioco mantiene intatte le peculiarità della serie, come il sistema A-Life, pur facendo il salto all'Unreal Engine 5.

Gli sviluppatori stanno lavorando per risolvere i bug con aggiornamenti costanti. Nonostante le imperfezioni iniziali, Stalker 2 viene già considerato da molti come uno dei migliori titoli del 2024, apprezzato per la sua atmosfera unica e il cuore che gli sviluppatori hanno messo nel progetto.

Insomma, l'impatto culturale di Stalker 2 in Ucraina è stato enorme, come dimostrato dal sovraccarico della rete nazionale al momento del lancio. Questo fenomeno evidenzia non solo l'attesa per il gioco, ma anche il profondo legame tra la serie e l'identità ucraina post-sovietica.