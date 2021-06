Stalker 2: ecco i requisiti minimi, preparate i vostri PC

Dopo la conferenza di ieri Microsoft sembra aver messa la quinta soprattutto sul suo servizio. Il Game Pass è ormai una certezza e soprattutto un pilastro per tutta la strategia dell’azienda di Redmond. La conferenza di ieri è stata sicuramente una conferma di tutto quello che l’azienda ha costruito nell’ultimo anno e soprattutto con l’acquisizione di Bethesda che vedrà i suoi frutti proprio durante il prossimo anno. A tutto questa è andato ad unirsi uno show ritmato e con tante sorprese, soprattutto se pensiamo a quello visto con Stalker 2.

Con un’evento completamente dedicato al titolo, oggi è stato mostrato un nuovo spezzone di gameplay completamente inedito rispetto a quanto visto ieri. Il Messico è più bello che mai anche grazie all’evoluzione del motore di gioco del titolo che ha saputo sfruttare a pieno tutte le capacità delle console di nuova generazione. L’utilizzo dei giochi di luce e delle texture è davvero qualcosa di spettacolare, ma sembra che tutto questo avrà un prezzo, perché i requisiti minimi per entrare sembrano davvero davvero poco “minimi”.

Requisiti Minimi:

OS: Windows 10

Processor: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Memory: 8 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Storage: 150 GB available space

Additional notes: SSD

Requisiti Raccomandati:

OS: Windows 10

Processor: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Memory: 16 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Storage: 150 GB available space

Additional notes: SSD

Ovviamente come vi abbiamo anche ampiamente anticipato, ma ci teniamo sempre a ribadire, il titolo arriverà al day one su Game Pass come tutte le esclusive Microsoft che sono state presentate durante la conferenza di ieri. Inoltre se volete potete attivare fin da subito l’abbonamento per provare tutti i titoli di una delle serie più amate di sempre. Tutti i capitoli di Yakuza sono arrivati infatti sul Game Pass! E voi avete il PC pronto per Stalker 2?