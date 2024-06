Stalker 2 fa un'impressionante apparizione durante lo showcase di Xbox

Durante lo showcase di Xbox, Stalker 2: Heart Of Chornobyl ha fatto il suo ritorno con un trailer che ha catturato l'attenzione degli appassionati, offrendo uno sguardo avvincente nel suo mondo post-apocalittico e devastato.

Il nuovo trailer, presentato nel corso del Summer Game Fest 2024, ha mostrato una ricca varietà di gameplay, compreso l'HUD, che ha permesso ai giocatori di scoprire quanto sarà possibile immergersi completamente nell'atmosfera unica del gioco.

Lo shooting risulta decisamente migliorato, così come i modelli poligonali dei vari personaggi, e le animazioni facciali ad esse associati, appaiono molto più convincenti.

Anche i brevi frangenti dedicati all'esplorazione risultano intriganti e adornati da delle ambientazioni tanto decadenti quanto affascinanti.

Indubbiamente questo nuovo trailer ha mostrato l'enorme lavoro svolto dal team di sviluppo in seguito alle varie perplessità emerse in seguito alla precedente presentazione, mostrando un prodotto trasformato completamente e che sembra finalmente pronto per soddisfare le aspettative dei fan della serie.

Tuttavia, dietro questa apparizione di successo c'è stata una lunga e impegnativa strada per il team di sviluppo di Stalker. Originariamente con sede in Ucraina, lo studio ha dovuto affrontare le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina, che ha portato alla decisione di trasferirsi nella Repubblica Ceca. Questo cambiamento non è stato solo logistico, ma ha aggiunto ulteriore pressione allo sviluppo del gioco, rendendo il risultato finale ancora più significativo.

Un dettaglio molto importante, emerso dal trailer, è che Stalker 2 è ancora previsto in uscita per il 5 settembre. Inoltre, è stato confermato che sarà disponibile per i giocatori su Game Pass fin dal primo giorno, rendendolo accessibile a un pubblico ancora più vasto.