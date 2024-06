S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, dove preordinarlo al miglior prezzo?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è il tanto atteso sequel della popolare serie di giochi S.T.A.L.K.E.R., sviluppata da GSC Game World. Questo titolo promette di riportare i giocatori nel cupo e misterioso mondo della Zona, offrendo una combinazione unica di horror, sopravvivenza e azione in un ambiente aperto e dinamico. Dopo anni di attesa e anticipazione, l'uscita è finalmente vicina, e in questo articolo troverete una lista degli store in cui preordinarlo al miglior prezzo, oltre ad altre informazioni utili.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, di cosa parla?

La storia di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si svolge in una versione alternativa della Zona di Esclusione di Chornobyl, un luogo pieno di misteri, anomalie e creature mutanti. I giocatori assumono il ruolo di uno stalker, un avventuriero solitario che esplora questa terra desolata in cerca di preziosi artefatti e segreti nascosti. Il gioco presenta una narrazione ramificata con scelte significative, permettendo ai giocatori di influenzare il destino della Zona e dei suoi abitanti. Il cuore della storia ruota, ovviamente, attorno al reattore nucleare di Chornobyl, che continua a essere una fonte di pericolo.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, di cosa parla, dov'è ambientato?

L'ambientazione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è uno degli aspetti più affascinanti del gioco. La Zona è rappresentata in modo dettagliato e realistico, con un'ampia mappa aperta che include aree iconiche come la centrale nucleare di Chornobyl, Pripyat e molte altre località inesplorate.

Gli sviluppatori hanno utilizzato tecnologie avanzate per ricreare fedelmente l'atmosfera post-apocalittica, con una grafica moderna, effetti meteorologici dinamici e un ciclo giorno/notte che influenzano l'esperienza di gioco. L'esplorazione è arricchita da un mondo pieno di anomalie pericolose e creature mutanti che metteranno alla prova le abilità dei giocatori.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, quando esce e per quali piattaforme?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è previsto per il rilascio nell'anno corrente, anche se la data esatta non è stata ancora confermata ufficialmente. Il gioco sarà disponibile su diverse piattaforme, inclusi PC e Xbox Series X|S, con una possibile versione per PlayStation in considerazione futura. Gli utenti di Xbox Game Pass avranno, inoltre, il vantaggio di poter giocare a S.T.A.L.K.E.R. 2 dal giorno del lancio.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che edizioni sono disponibili?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è disponibile in diverse edizioni, ognuna con contenuti e bonus unici:

Standard Edition: Gioco base Deluxe Edition: Gioco base

Story DLC (uno incluso)

Bonus in-game (costumi, armi, skin) Ultimate Edition: Gioco base

Tutti i DLC futuri

Artbook digitale

Colonna sonora digitale

Bonus in-game extra Collector's Edition: Gioco base

Artbook fisico

Steelbook

Mappa della Zona

Figurina di stalker

Bonus in-game

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, dove preordinarlo al miglior prezzo?

Xbox Series X

Amazon - Standard Edition | 75,98€

GameStop - Standard Edition | 75,98€

GameStop - Limited Edition | 80,98€

PC