STALKER 2 fa già marcia indietro sugli NFT, hanno vinto i giocatori

In questo periodo sempre più compagnie videoludiche hanno deciso di investire sugli NFT e realizzare i propri metaversi. Oltre alle piattaforme già attive come The Sandox, anche una delle più grandi società videoludiche come Ubisoft ha deciso di annunciare i propri NFT, ma non solo. I ragazzi di GSC Game World, sviluppatori di STALKER 2 Heart of Chernobyl hanno annunciato qualche giorno fa la presenza di particolari NFT all’interno dell’attesissimo gioco, ma ora hanno fatto marcia indietro.

L’annuncio di questo ripensamento è stato fatto giusto qualche ora fa, quando il team di sviluppo ha pubblicato un breve comunicato sulla pagina ufficiale di STALKER 2 su Twitter. Il merito di questa improvvisa, ed inaspettata, marcia indietro lo dobbiamo ai giocatori, i quali non hanno preso per niente bene l’annuncio di un metaverso comprensivo di NFT all’interno del tanto atteso gioco in prima persona.

Il comunicato ufficiale di GSC Game World dichiara quanto segue: “Vi abbiamo ascoltato, e in base al feedback ricevuto abbiamo deciso di cancellare qualsiasi cosa sia collegato al concetto di NFT da STALKER 2. L’interesse dei fan e dei giocatori è la nostra priorità massima. Stiamo facendo questo gioco per farvi divertire, qualunque sia il costo. Se c’è qualcosa che per voi è importante, allora lo è anche per noi”.

Un messaggio che conferma quanto GSC Game World tenga al parere dei propri fan, e che ci conferma la totale assenza di elementi NFT o metaversi all’interno del prossimo STALKER 2 Heart of Chernobyl. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo dell’acclamata saga FPS uscirà il prossimo 28 aprile 2022 su Xbox Series X|S e PC, con il gioco che sarà incluso nell’abbonamento Xbox Game Pass fin dal giorno day one.