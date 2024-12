S.T.A.L.K.E.R. 2: un'altra patch è stata appena rilasciata, vediamo cosa cambia

La patch 1.1.3 per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (acquistabile su Amazon) è stata rilasciata da GSC Game World, introducendo alcune correzioni minori al gioco. L'aggiornamento, dal peso di 7,4 GB, non apporta modifiche sostanziali ma risolve alcuni problemi segnalati dalla community.

Tra le principali novità della patch troviamo una soluzione temporanea per evitare i crash durante la compilazione degli shader e la risoluzione di un errore che causava l'interruzione del gioco con il messaggio "ACCESS VIOLATION ERROR". È stato inoltre corretto un bug che faceva scomparire un personaggio dall'Enerhetyk Palace of Culture durante una missione specifica.

Questo aggiornamento si inserisce in una serie di hotfix rilasciati negli ultimi giorni per migliorare la stabilità del gioco. Nonostante le dimensioni del download, la patch 1.1.3 non introduce novità sostanziali al sistema A-Life, che era stato oggetto di importanti modifiche nel precedente aggiornamento maggiore.

GSC Game World ha anche condiviso alcuni dettagli sui piani per il 2025. Gli sviluppatori intendono concentrarsi su ulteriori aggiornamenti per ottimizzare il codice di gioco prima di rilasciare una vera e propria roadmap, prevista per i primi mesi del prossimo anno. Tra le novità attese il rilascio quasi certo della versione PS5, ulteriori update sul sistema A-Life e miglioramenti di ottimizzazione. C'è ancora tanto da lavorare, ma il team si sta comportando bene con il rilascio delle patch, il che fa ben sperare per quanto concerne il futuro del gioco.

Tra i progetti futuri figura anche un aggiornamento next-gen per la trilogia rimasterizzata S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy. Gli appassionati della serie possono quindi aspettarsi nuovi contenuti e miglioramenti tecnici nei prossimi mesi, mentre il team di sviluppo continua a lavorare per perfezionare l'esperienza di gioco di S.T.A.L.K.E.R. 2.