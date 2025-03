Stalker 2: arriva la mega patch 1.3 con oltre mille correzioni

Il mondo di Stalker 2 si prepara a una rinascita digitale senza precedenti grazie all'aggiornamento 1.3, un massiccio intervento che rivoluziona l'esperienza di gioco nella Zona di Esclusione di Chornobyl con oltre 1.200 modifiche. GSC Game World dimostra ancora una volta la propria resilienza, continuando a perfezionare la sua opera nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate, dall'invasione russa dell'Ucraina fino a devastanti incendi negli uffici dello studio.

L'aggiornamento rappresenta una svolta per l'intelligenza artificiale dei mutanti, ora riprogettata per garantire combattimenti più equilibrati e un'esperienza stealth più soddisfacente. Il sistema A-Life, cuore pulsante dell'ecosistema di gioco ma criticato per alcune funzionalità imperfette sin dalla sua implementazione, ha ricevuto importanti migliorie per aumentare il realismo dell'ambiente circostante.

Tra le novità più interessanti spicca la rielaborazione degli artefatti, con modifiche sostanziali al bilanciamento che ne ridefiniscono l'utilità. Il "Weird Pot", ad esempio, non applica più debuff casuali ma effetti specifici basati sul tipo di cibo consumato dal giocatore, aggiungendo un nuovo livello di strategia alle scelte di sopravvivenza.

Le proprietà esplosive degli oggetti interattivi sono state potenziate, aumentando il danno inflitto, mentre le armi uniche godono ora di una maggiore durabilità, premiando i giocatori che si impegnano ad ottenerle.

Caccia ai bug: un'operazione chirurgica nella Zona

La parte più consistente dell'aggiornamento riguarda la risoluzione di problemi tecnici. Quasi 100 crash sono stati identificati e corretti, insieme a numerose perdite di memoria che compromettevano le prestazioni a lungo termine. Gli sviluppatori hanno risolto anomalie grafiche come lo stretching delle texture e i malfunzionamenti degli effetti visivi della torcia.

È stata eliminata anche una vulnerabilità che permetteva ai giocatori di accumulare permanentemente gli effetti degli artefatti dopo averli rimossi dall'equipaggiamento, chiudendo un exploit che alterava il bilanciamento di gioco.

GSC Game World ha ribadito che questo massiccio intervento rappresenta solo l'inizio di un lungo percorso di supporto, invitando la community a segnalare eventuali "anomalie inaspettate" nella Zona per consentire analisi e correzioni future.

Un futuro radioso per una storia di resilienza

Nonostante le difficoltà tecniche iniziali, Stalker 2 si è rivelato un successo immediato. Il team di sviluppo ha mantenuto la promessa di lavorare costantemente al miglioramento dell'esperienza, dimostrando un impegno raro nel panorama videoludico attuale.

Le note complete dell'aggiornamento sono disponibili sul sito ufficiale di Stalker 2 per i più curiosi, anche se la loro lettura potrebbe richiedere diverse ore data la mole impressionante di modifiche implementate.