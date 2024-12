S.T.A.L.K.E.R. 2 ha già recuperato i costi di sviluppo ed è già profittevole

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, il survival horror sviluppato dallo studio ucraino GSC Game World, ha recuperato i costi di sviluppo e sta generando profitti in meno di un mese dal lancio. La notizia è stata rivelata dal proprietario dell'azienda, Maksym Krippa, in un'intervista a Forbes.

Il gioco, disponibile dal 20 novembre su PC e Xbox Series X|S, incluso nel catalogo Xbox Game Pass, ha riscosso un notevole successo sia di critica che di pubblico. Krippa ha dichiarato che il team sta anche valutando la possibilità di un adattamento live action del gioco, anche se non è ancora chiaro se si tratterà di un film o di una serie TV.

Il successo di S.T.A.L.K.E.R. 2 (acquistabile su Amazon) assume un significato particolare alla luce delle difficoltà affrontate dal team di sviluppo durante la realizzazione del gioco. Come documentato in un recente film, il processo di creazione è stato fortemente influenzato dall'invasione russa dell'Ucraina e dalle sue drammatiche conseguenze.

Nonostante queste enormi sfide, il gioco ha raggiunto il traguardo di un milione di copie vendute, un risultato notevole considerando anche la sua disponibilità su Xbox Game Pass. Questo successo commerciale non solo conferma l'apprezzamento del pubblico, ma rappresenta anche una vittoria significativa per lo studio ucraino in un periodo di grande difficoltà.

Il team sta continuando ad aggiornare il gioco, limando i problemi più grossi e apportando miglioramento anche sotto il profilo delle meccaniche di gameplay. Fa molto piacere vedere una software house lavorare sodo per migliorare il proprio prodotto, il tutto nonostante le enormi problematiche vissute durante il conflitto. Non resta che attendere per vedere dove sarà fra qualche mese.

La notizia del rapido recupero dei costi e della generazione di profitti è un segnale positivo per l'industria videoludica ucraina, dimostrando la sua resilienza e capacità di produrre titoli di successo anche in circostanze estremamente avverse.