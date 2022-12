STALKER 2 Heart of Chernobyl è senza ombra di dubbio una delle esperienze videoludiche più attese da molti appassionati. Il sequel della saga post-apocalittica di GSC Game World fu annunciato ormai diversi anni fa, e purtroppo, a causa delle tensioni in Ucraina, il team di sviluppo ha dovuto rivedere le proprie priorità rimandando a data da destinarsi non solo il lancio del gioco, ma anche tutte le comunicazioni a riguardo.

Ora arrivano buone notizie dai ragazzi di GSC Game World, i quali in tutto questo tempo hanno provveduto a cambiare paese per sopravvivere e continuare lo sviluppo del proprio progetto. Proprio per questo genere di sforzi e di sacrifici, le attenzioni verso STALKER 2 Herat of Chernobyl sono più che mai ai massimi storici. Proprio in queste ore, il team è tornato a pubblicare un importante aggiornamento, il quale pre-annuncia il lancio di un nuovo trailer inedito del gioco.

L’annuncio è arrivato sulla pagina Twitter ufficiale del gioco, e ci permette di scoprire quando, dove e come poter mettere gli occhi sul nuovo trailer di STALKER 2 Heart of Chernobyl. L’annuncio è chiaro, e ci dice che il prossimo attesissimo trailer del gioco verrà rilasciato proprio oggi giovedì 29 dicembre. Il filmato sarà online sul canale YouTube di IGN e verrà reso pubblico non prima delle 20:00, orario italiano.

The Zone will not let the stalkers be giftless. On New Year’s Eve especially! So iron your SEVA suits, open up ration cans and tune the receivers to #IGN waves.

New S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl trailer incoming tomorrow at 21:00 EET!https://t.co/erzct68quM pic.twitter.com/1rZZ0B6g2K

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) December 28, 2022