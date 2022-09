Settimana scorsa abbiamo assistito a un nuovo aggiornamento riguardo allo sviluppo di STALKER 2 Heart of Chornobyl, l’atteso sequel dell’FPS survival ambientato nella Zona post apocalittica. Fin dal primo annuncio, il nuovo capitolo di questa storica saga fu accolto con grande entusiasmo, ma ancora oggi sembra esserci molta incertezza attorno al progetto. Sappiamo tutti molto bene quanto sia difficile per gli sviluppatori ucraini lavorare al titolo in un momento storico come quello attuale, ma nonostante ciò ci arriva un importante aggiornamento direttamente dal team.

Le ultime informazioni che abbiamo ottenuto riguardo a STALKER 2 Heart of Chornobyl hanno lasciato un po’ di tristezza in chi stava aspettando questo titolo. Qualche giorno fa, infatti, ci è stato comunicato che il gioco non arriverà nemmeno nel corso del 2023, ma è stato rinviato nuovamente, questa volta a una data ancora impossibile da concretizzare con un annuncio. Oltre a questo, Microsoft ha bloccato i pre-order del titolo.

Ora, a prendere la parola sulla situazione è stata direttamente GSC Game World, con il team di sviluppo ucraino che è ancora impegnato a trasferire la propria sede principale a Praga a causa del conflitto tuttora in atto in terra ucraina. Oltre a questo, il team ha voluto rassicurare i fan dichiarando che dopo questo rinvio STALKER 2 Heart of Chornobyl non subirà ulteriori rimandi e che i pre-ordini del gioco torneranno attivi non appena verrà comunicata la nuova data di lancio del titolo.

La situazione in Ucraina rimane complicata e tutto ciò ha portato il team di sviluppo a rivedere le proprie priorità. Alla luce delle recenti dichiarazioni i fan possono mettersi il cuore in pace e attendere pazientemente buone nuove sul progetto. C’è da dire, però, che ormai dobbiamo abituarci sempre più a non prendere per scontata una data o un periodo di lancio fino al momento in cui il tutto viene confermato al 100%.