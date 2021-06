STALKER 2: strabiliante gameplay e data d’uscita

Grandi sorprese giungono dalla conferenza Xbox + Bethesda, il palcoscenico tanto atteso dai fan del colosso di Redmond. Stasera, è stato mostrato il primissimo gameplay di STALKER 2 il nuovo titolo di GSC Game World. Senza girarci troppo attorno, esaminiamo assieme quanto mostrato durante la sorprendente conferenza!

Il livello tecnico del titolo è davvero stupendo, con le animazioni facciali dei personaggi estremamente convincenti. La direzione artistica immersiva e riuscita, mostra la cupezza di Chernobyl. La parte shooter, di cui potremo parlare dopo averla provata, promette grandi emozioni. Preparatevi all’uscita di STALKER 2, fissata per il 22 aprile 2022 come esclusiva temporale Xbox, disponibile dal day-one su Game Pass. Non vogliamo sverarvi dettagli ulteriori: date uno sguardo al primissimo e spettacolare trailer di gameplay!

