Elden Ring si mostra in tutta la sua potenza, trailer e data di uscita

Sono passati esattamente 2 anni dal primo reveal di quello che sembra essere la nuova frontiera degli Action RPG, che oramai si possono tranquillamente chiamare Souls Like. Tralasciando Meme di vecchi film, l’attesa di questo Elden Ring è stata estenuante ma proprio in queste ore al Summer Game Fest è stato rilasciato il nuovo succoso trailer. Ideato dalle brillanti menti di Hidetaka Miyazaki e From Software, il gioco ha delle premesse più che ottime visto che nel progetto è presente George R. R. Martin, lo scrittore e ideatore della serie di libri “Le Cronache del fuoco e del ghiaccio” da cui è stata tratta la pluripremiata serie del Trono di Spade. Come detto l’attesa è stata lunga, complice sicuramente la situazione mondiale e i problemi causati dal Covid.

Tempo fa vennero rilasciati alcuni frammenti di una build sicuramente molto vecchia ma che ha riacceso le speranze dei fan, che temevano di vedere questo incredibile progetto cadere in quel vortice oscuro che viene comunemente chiamato development hell. Ecco a voi quindi il trailer del nuovo gioco edito da Bandai Namco targato ovviamente From Software.

Il filmato rilasciato durante il Summer Game Fest riprende a suo modo la build rilasciata diverso tempo fa ma proponendo delle scene inedite che oggettivamente ci hanno lasciati a bocca aperta. Elden Ring risulta essere sulla carta a dir poco clamoroso e potrebbe tranquillamente diventare l’opera più ambiziosa di From Software, come già dichiarato dalla società del resto. Bando alle ciance, vi lasciamo godere il trailer. Buona visione.

Se ciò non bastasse, alla fine del trailer i ragazzi dell’azienda nipponica hanno inoltre svelato la data di uscita. Segnatevi quindi in rosso sul vostro calendario il 22 gennaio 2022. Il titolo risulta essere a dir poco ambizioso ed onestamente non vediamo l’ora di metterci le mani sopra. Per ogni informazione aggiuntiva vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine. Fateci sapere nei commenti il vostro pensiero a riguardo.