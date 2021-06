Nintendo Switch Pro, GameStop potrebbe aver svelato il nome ufficiale

Sebbene gli ultimi mesi siano stati pieni di leak e voci di corridoio, come è stato per Battlefield 2042, poche aziende sono state nel mirino degli insider come Nintendo. Le voci che vogliono l’annuncio di Nintendo Switch Pro imminente continuano nonostante l’assenza di effettive rivelazioni ufficiali da parte della casa di Kyoto. Tuttavia, sempre più leaker fanno riferimento a questa possibilità, rendendo difficile non credere che novità siano in dirittura d’arrivo.

Nelle ultime ore, però, molti utenti stanno segnalando sui forum che GameStop potrebbe aver rivelato in anticipo il nome della nuova console della Grande N. “Nuova” è l’aggettivo chiave, dato che il nome ufficiale di Nintendo Switch Pro potrebbero essere invece “New Nintendo Switch”. Ciò viene fuori da una pagina della divisione americana di GameStop dedicata a una promozione grazie alla quale i clienti possono ottenere del credito aggiuntivo all’acquisto di una nuova console quando portano indietro una vecchia.

A lasciare tutti dubbiosi è la maiuscola alla parola “New”, dato che parrebbe collocarsi direttamente nel nome della console piuttosto che a rappresentare un aggettivo. Inoltre, nella zona dedicata alle informazioni dettagliate dell’offerta, “New Nintendo Switch” non è accompagnato da alcun articolo, a riprova delle ipotesi che lo vogliono come titolo completo della piattaforma. Ci teniamo a specificare che tutta questa faccenda potrebbe essere un semplice fraintendimento dovuto a errori di battitura, motivo per cui vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze.

L’offerta è valida da 13 al 19 giugno, motivo in più per credere che, nel caso in cui tutta la faccenda non sia un grosso errore da parte del retailer americano, l’annuncio sia davvero dietro l’angolo. Peraltro, la parola “New” era stata precedentemente utilizzata da Nintendo per nominare la revisione del 3DS. Per questo motivo, non sarebbe sbagliato aspettarsi che lo stesso trattamento sia stato riservato anche per Nintendo Switch Pro.

Le possibilità che New Nintendo Switch possa esser rivelata durante il Nintendo Direct dell’E3 2021 sono davvero molto concrete. Ricordiamo, infatti, che l’evento si terrà il 15 giugno alle ore 18:00, e che noi di Tom’s Hardware lo seguiremo in diretta sul nostro canale YouTube. Restate sintonizzati sul nostro sito, invece, per non perdere novità, anteprime ed editoriali dalle conferenze programmate nelle prossime ore.