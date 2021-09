Star Citizen è gratis per un periodo limitato!

Se c’è un progetto che continua ad attirare la curiosità di molti appassionati quello è di sicuro Star Citizen. Il titolo di Cloud Imperium Games è ancora oggi in via di sviluppo, ma si presenta con una serie di contenuti giocabili attraverso la versione Alpha 3.14.

Quel che in molti forse non sapranno, è che ad oggi Star Ciitizen è giocabile gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Nello specifico il team di sviluppo ha voluto approfittare dell’evento Ship Showdown 2021 per rendere il titolo accessibile a tutti fino al prossimo 27 settembre.

Oltre ad avare l’accesso all’Alpha 3.14, i giocatori potranno accedere all’utilizzo di ben quattro astronavi per l’evento Ship Showdown, alla simulazione Arena Commander e alla modalità Star Marine.

Feel the speed, power, & versatility of this year's community favorites, as you blast into Star Citizen for free! 🚀 Details: https://t.co/7ICxjmpiwV pic.twitter.com/47Sqzi9KOl — Star Citizen (@RobertsSpaceInd) September 20, 2021

Se siete curiosi di provare questo progetto ancora in via di espansione questa è la vostra occasione, ma affrettatevi dato che avete tempo di giocare gratuitamente a Star Citizen fino al prossimo 27 settembre. Potete scaricare il gioco a questo indirizzo.