Star Citizen: giocatore contro il team di sviluppo, “fanno pubblicità ingannevole”

Sono passati diversi anni da quando Star Citizen è stato prima presentato e poi rilasciato in una versione tutt’altro che completa. Il tanto chiacchierato titolo spaziale ha da sempre lasciato parecchi dubbi ad una grossa fetta di appassionati, e allo stesso tempo è stato capace di affascinarne altrettanti. Proprio di recente un giocatore ha avuto molto da ridire contro il team di sviluppo che si sta occupando del progetto, additandoli di star portando avanti della pubblicità ingannevole.

Nello specifico il giocatore ha segnalato il team di sviluppo di Star Citizen, i ragazzi di Cloud Imperium Game, all’Advertising Standards Authority del Regno Unito. Il tutto accusandoli di star facendo pubblicità ingannevole all’interno del gioco. In poche parole, una volta ricevuta una mail dal team, il ragazzo ha notato come sia possibile acquistare nuovi modelli di astronavi per il gioco. Questi ultimi, però, sono solamente dei concept non presenti attualmente nel titolo.

Questa situazione ha dato parecchio fastidio al giocatore, il quale non ha perso tempo e ha segnalato il team per pubblicità ingannevole all’interno di Star Citizen. Le autorità hanno esaminato attentamente la segnalazione da parte del giocatore e hanno concordato con lui sulla cattiva condotta dei ragazzi di Cloud Imperium Games. Come contromossa, il team di sviluppo ha aggiornato diverse diciture all’interno delle mail sugli update del negozio delle navicelle che vengono spedite ai giocatori.

Stando alla replica del team di sviluppo, i vari modelli concettuali in vendita sarebbero in fase di sviluppo, e una volta inseriti nel gioco tutti coloro che ne avranno comprato il modello saranno in grado di ottenerli. A questo si aggiunte anche la sottolineatura da parte del team su come anche questo tipo di profitto proveniente dai concept delle astronavi servirà allo studio come budget per portare avanti lo sviluppo generale di Star Citizen.