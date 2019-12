Star Wars Battlefront 2: secondo un leak è in arrivo la Celebration Edition

Mancano pochi giorni all’uscita al cinema di Star Wars Episodio 9: L’Ascesa di Skywalker, e per celebrare questo evento sembra che Star Wars Battlefront 2 stia per ricevere una nuova edizione. Secondo un leak pubblicato sul sito TrueAchievements, Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition è solo ad un paio di giorni di distanza dall’uscita e metterà a disposizione dei giocatori che acquisteranno questa versione del gioco una nuova ventata di novità e di altre opzioni di personalizzazione.

Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition includerà il gioco base insieme a tutti gli aggiornamenti gratuiti rilasciati in passato, sarà possibile giocare nei panni di più di 25 eroi, tra cui sei classici, più una nuova versione ciascuno per Rey, Finn e Kylo Ren ispirate a Star Wars 9: L’Ascesa di Skywalker, 125 personalizzazioni per i soldati delle fazioni, 100 emote e voci e 70 pose di vittoria.

La data di uscita di Star Wars Battlefront 2 sembra essere prevista per il prossimo 5 dicembre, tra soli due giorni. La data andrebbe a coincidere anche con il primo dei due aggiornamenti gratuiti di dicembre disponibili per tutti i giocatori. Il nuovo aggiornamento implementerà un design leggermente rinnovato su alcuni modelli di gioco. L’aggiornamento includerà anche alcune modifiche all’interfaccia utente.

Oltre a questo il 20 dicembre, quando uscirà al cinema l’Ascesa di Skywalker verrà rilasciato un ulteriore aggiornamento tutto ispirato ad Episodio 9. Cosa pensate di questa nuova edizione di Star Wars Battlefront 2? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.