Star Wars Battlefront 2 entra nel Guinnes dei Primati per un record non proprio piacevole

Star Wars Battlefront 2 è recentemente entrato nel prestigioso Guinnes dei Primati a causa di un record decisamente poco invidiabile.

Come ben saprete Star Wars Battlefront 2 non ha avuto una vita facile, nonostante delle caratteristiche di indubbia qualità. Le meccaniche di loot boxes e micro-transazioni presenti nel titolo non sono infatti esattamente piaciute ai vari giocatori, che non hanno mancato un’occasione per far sentire il loro dissenso a riguardo.

L’astio degli utenti del titolo a causa di queste motivazioni era ai tempi, si parla del 2017, così elevato da far segnare un vero e proprio record mondiale, un risultato tale da far entrare EA addirittura nel Guinnes dei Primati per il commento su Reddit con più voti negativi.

Un community manager del gioco in quel periodo ha infatti ben pensato di rispondere alle lamentele sul fatto che Darth Vader e Luke Skywalker erano da sbloccare tramite loot boxes con delle motivazioni decisamente discutibili. In poche parole in quel lontano 12 novembre 2017 il povero community manager aveva ben pensato di giustificare tutto ciò affermando che l’intento di EA era quello di far provare ai giocatori orgoglio e soddisfazione nello sbloccare diversi eroi. Attraverso delle loot boxes, esatto.

Ovviamente la risposta della community non si è fatta attendere, con il post ricoperto da ben 683000 voti negativi. Un risultato tristemente straordinario, soprattutto considerando come il precedente detentore ne avesse solamente 88906 a sfavore.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi hanno fatto bene gli utenti a disprezzare così tanto questo particolare post di EA? A vostro parere che contenuto potrebbe superare tale record e aggiudicarsi tale triste primato? Fateci sapere le vostre opinioni direttamente nei commenti!