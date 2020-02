Star Wars Battlefront 2: il supporto post lancio non è ancora giunto al termine

Si può abbastanza facilmente affermare che l’attuale generazione di console non è stata proprio “clemente” con Electronic Arts e le sue opere. Le varie strategie utilizzate dal publisher americano hanno spinto certe opere a cadere nel barato della mediocrità. Sono tante le opere che hanno subito i danni di certe scelte fatte da EA e tra queste non possiamo non menzionare Star Wars Battlefront 2. Anche se il titolo è partito con il piede sbagliato, nei mesi seguenti al lancio ha sicuramente saputo redimersi grazie ai vari aggiornamenti.

Nel 2020 il titolo DICE risulta un ottimo prodotto dedicato agli amanti della saga Star Wars. Grazie al continuo supporto dimostrato dal team di sviluppo, Star Wars Battlefront 2 è risorto dalle proprie ceneri. Anche se ormai DICE sembra aver raggiunto l’obbiettivo iniziale, sembra che il team non sia ancora pronto a rinunciare di supportare il gioco. Attraverso una risposta di Ben Walke (community leader di DICE), abbiamo scoperto che ci saranno ulteriori aggiornamenti anche in futuro.

“Non abbiamo ancora finito con Star Wars Battlefront 2 e vi posso garantire che in futuro vedrete altre novità interessanti che aggiungeremmo al gioco. Molti di voi ci hanno chiesto aggiunte specifiche come nuove modalità Co-op e Supremazia. State certi che stiamo lavorando anche a queste aggiunte (oltre a diverse novità) e quando arriverà il momento giusto vi svelleremo tutto!”

Queste dichiarazioni di Ben Walke sicuramente porteranno gioia tra i vari appassionati del gioco. Fa veramente piacere vedere che un’opera come Star Wars Battlefront 2 ha trovato la propria strada e continua a venire sostenuta dai suoi creatori. Chissà con cosa verremmo deliziati in futuro attraverso i vari aggiornamenti? Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!