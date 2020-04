Star Wars Battlefront 2: l’ultimo update è in arrivo, ecco i dettagli

Dopo due lunghi anni di aggiornamenti gratuiti, Star Wars Battlefront 2 otterrà il suo ultimo update, oggi, 29 aprile 2020. Parliamo di The Battle of Scarif. L’annuncio è arrivo direttamente da DICE, sviluppatore del gioco, tramite il sito ufficiale. Vediamo il loro messaggio ai fan, accompagnato dal nuovo trailer dedicato alle novità introdotte.

“Il team, in questi due anni, ha rilasciato 25 update di contenuti aggiuntivi gratuiti che hanno dato forma ed espanso Star Wars Battlefront 2 in un’esperienza veramente speciale per ogni fan della saga. Abbiamo introdotto nuovi eroi, pianeti e nuovi modo per giocare in tutte e tre le ere cinematografiche.”

“Oggi vi diamo nuovi dettagli su quanto sta per arrivare nel nuovo contenuto: The Battle of Scarif che ci permetterà di tornare sul campo di battaglia ispirato a Rogue One: A Star Wars Story. […] Andando oltre Aprile, ci sposteremo in una fase nella quale i server, le sfide in-game, eventi ricorrenti e tutto quello che è già presente nel gioco supporteranno ancora il gioco e lo porteranno verso il futuro. Questo significa che non proporremo più contenuti aggiuntivi regolari.”

Da oggi saranno introdotte battaglie spettacolari su Hoth, Tatooine, Yavin 4, Death Star II, oltre al già citato Scarif. DICE, probabilmente, ora si sposterà sullo sviluppo di Battlefield 6, in uscita entro marzo 2022 su PS5 e Xbox Series X. Diteci, state ancora giocando a Star Wars Battlefront 2?