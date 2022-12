Qualcuno di voi ricorda per caso Star Wars: Dark Forces? Si tratta del primissimo videogioco FPS ispirato alla saga cinematografica. Uscito nel 1995 è stato il predecessore della serie Jedi Knight. Adesso esiste la possibilità di giocarlo con tutti gli orpelli moderni.

Gli sviluppatori luciusDXL, winterheart e gilmorem560 hanno recentemente rilasciato la build 1.0 del Force Engine, un reverse engineering open source di Dark Forces che “rimasterizza” il titolo del ’95 (accompagnato anche da Outlaws). All’epoca della sua uscita Star Wars: Dark Forces non s’impegnava troppo dal punto di vista strutturale, abbracciando per intero le caratteristiche di gameplay e world building tipiche della serie Doom, al punto che potremmo facilmente definirlo un “Doom Clone”.

Le differenze sostanziali risiedono nella caratterizzazione delle ambientazioni, delle armi, della colonna sonora e della sua storia, costruita all’interno dell’universo che tutti conosciamo e da cui trae il suo nome. L’obiettivo principale è quello di guidare Kyle Katarn nella sua lotta contro l’Impero.

La versione 1.0 di del Force Engine, quindi, vi consentirà di giocare nuovamente Star Wars: Dark Forces, in un’esperienza che adesso si presenta molto più accessibile rispetto al passato, con miglioramenti grafici e inerenti alla quality of life generale. Installare questa mod, almeno in base a quanto riportato da pcgamer.com, non sarà affatto difficile, anche se necessita del gioco originale, disponibile nei vari store autorizzati. L’esecuzione dell’eseguibile Force Engine rileverà automaticamente il percorso di installazione del gioco.

Un’operazione del genere risulta sicuramente affascinante specialmente in termini di storia. Nel tempo la saga di Star Wars è indubbiamente progredita anche dal punto di vista videoludico, con i nuovi progetti attualmente in corso (come quello firmato Ubisoft o Jedi Survivor, per fare due esempi), e tante altre cose all’orizzonte.