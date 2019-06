Star Wars Jedi Fallen Order avrà un combat system simile a Sekiro

Da una recente intervista pubblicata sul PlayStation Magazine, è stato dichiarato che il combat system di Star Wars Jedi Fallen Order sarà simile a...

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio dell’E3 2019, e le notizie che riguardano i nuovi giochi che verranno presentati si fanno sempre più insistenti. Una delle ultime è stata messa in giro grazie al magazine ufficiale PlayStation (numero 163). All’interno della rivista è possibile trovare vari argomenti, come PlayStation 5 e interviste a varie figure importanti del mondo videoludico. Una tra le più interessanti è sicuramente quella con il director di Star Wars Jedi Fallen Order.

Nell’intervista pubblicata sulle pagine della rivista PlayStation, Stig Asmussen parla del nuovo gioco ambientato nell’universo di Guerre Stellari, dichiarando qualche informazione importante sul nuovo titolo in lavorazione presso gli studi di Electronic Art e Respawn Entertainment. In particolare Asmussen ha definito che il sistema di combattimento che sarà possibile trovare in Star Wars Jedi Fallen Order sarà in modo del tutto simile a uno già incontrato in questi ultimi periodi.

Il combat system, infatti, che incontreremo si avvicinerà molto a quello presentato nell’ultimo gioco sviluppato dai ragazzi di From Software, ovvero Sekiro: Shadows Die Twice. Stig Asmussen ha affermato che si tratta di un “combattimento ponderato” dove è fondamentale riuscire a capire l’esatto momento per poter attaccare il nemico e poterlo così sconfiggere.

Oltre al sistema di combattimento, il director parla anche del viaggio che il personaggio principale farà durante il corso della narrazione del gioco. La nostra fonte però non ha riportato altre informazioni a riguardo che sarà possibile approfondire nel magazine in questione. Dato il passato con EA e la cancellazione di alcuni giochi incentrati su Star Wars, gli occhi di tutti sono puntati adesso sul questo nuovo gioco, e sicuramente i fan si aspettano molto da Star Wars Jedi Fallen Order.

Voi cosa ne pensate di quanto affermato da Stig Asmussen? Credete che un combat system alla Sekiro possa sposarsi bene con un titolo Star Wars?